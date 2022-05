Nicht nur in Welzheim: „Naturpark-Vespertouren" sowie Kochkurse für Familien

Es ging nicht nur ums Essen und Trinken bei der gemeinsamen Pressekonferenz, zu der Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner als Vorsitzender des Vereins Naturpark Schwäbischer Wald e. V. am Dienstag auf den Biobauernhof von Gerda und Gerhard Vogel nach Welzheim-Eberhardsweiler eingeladen hatte.

Mößner, sein Welzheimer Amtskollege Thomas Bernlöhr, Naturpark-Geschäftsführer Karl-Dieter Diemer und die Mitarbeiterinnen der Naturpark-Geschäftsstelle stellten die aktuellen Projekte des Naturparks sowie der Arbeitsgemeinschaft der Naturparke Baden-Württemberg vor - und bei denen spielen Speis’ und Trank, die bekanntlich auch Leib und Seele zusammenhalten, eine gewichtige Rolle. Nicht erst seit dem Ukrainekrieg und der durch ihn verursachten Versorgungsengpässe, sondern seit Jahren seien die regionale Lebensmittelerzeugung und deren Direktvermarktung Thema im Naturpark, betonte Mößner.

Ab dem 15. Mai werden die „Naturpark-Vespertouren“ angeboten

Ein interessantes Angebot stellen in diesem Zusammenhang die „Naturpark-Vespertouren auf alle Fälle dar. Sie werden am 15. Mai erstmals angeboten. Hierbei können die Naturpark-Besucher gleichzeitig die Vielfalt der Natur entdecken und regional erzeugte Köstlichkeiten genießen.

„Mit den Vespertouren werden im Naturpark wirtschaftende Betriebe unterstützt“, stellte Sabine Rücker von der Naturpark-Geschäftsstelle das von ihr geleitete Projekt vor. „Dadurch werden regionale Wertschöpfungsketten aufgebaut und langfristig erhalten. Die Erzeugung von Nahrungsmitteln und die damit verbundene Landschaftspflege wird den Besuchern auf diesem Weg nahegebracht. Hierbei werden regional hergestellte Produkte vermarktet, mit kurzen Transportwegen werden Klima und Umwelt geschont, und mit jedem Kauf die bäuerlichen Strukturen unterstützt.“

Wandervorschläge können digital abgerufen werden

Die an der Aktion beteiligten Betriebe stellen ein Vesperangebot mit eigenen und regionalen Erzeugnissen zusammen. Es reicht vom selbst gemachten Brot über Wurst, Gemüse bis hin zu verschiedenen Käsesorten, Obst und Getränken. Angeboten werden nicht nur Vespertüten mit Fleisch und Wurst, sondern in einigen Betrieben auch vegetarische und Kindertüten.

Als Draufgabe gibt es einen Vorschlag für eine Wandertour, die bei dem jeweiligen Betrieb oder in der näheren Umgebung startet und wieder endet. Diese Wandervorschläge und viele weitere können auch bei Q-vadis, der neuen digitalen Datenbank des Naturparks, heruntergeladen werden.

Familien übers gemeinsame Kochen für gesunde Ernährung sensibilisieren

Für den 15. Mai, den ersten von insgesamt vier Terminen dieser Aktion, kann das Vesper direkt beim Weingut Koppenhöfer in Löwenstein-Rittelhof, im Gasthof Siller in Spiegelberg-Vorderbüchelberg, im Geigersberger Hof in Auenwald-Oberbrüden oder in der Landmetzgerei Ziesel in Kaisersbach-Schillinghof bestellt werden, mindestens fünf Tage im Voraus. Am Wandertag selbst kann dann das Vesperpaket von 10 bis 13 Uhr abgeholt werden. Weitere Termine für die Vespertouren sind Sonntag, 19. Juni, 18. September und 16. Oktober.

Ums gesunde regionale Essen geht es auch in der Naturpark-Kochschule, ein 2019 im Naturpark Südschwarzwald angeleiertes Programm. Dessen Leitidee ist es, Kinder und Familien über gemeinsames Kochen für gesunde Ernährung und die Verwendung regionaler Lebensmittel zu sensibilisieren. Man stehe gerade mit den Landtagsfraktionen in intensivem Austausch, berichtete Mößner, damit die notwendigen finanziellen Mittel für die Anschaffung und den Betrieb von als mobile Kochschulen eingerichteten Bussen sowie die Anstellung von pädagogisch und fachlich ausgebildetem Personal zur Verfügung gestellt werden.

Diese Kochschulen könnten zudem als Foren dienen, um gerade auch einkommensschwachen Familien Möglichkeiten für gesunde und nachhaltige Ernährung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln aufzuzeigen. Angedacht sei, jeden der sieben Naturparke Baden-Württemberg mit einer derartigen Küche auf Rädern auszustatten, deren Kooperationspartner wären die zertifizierten Naturpark-Schulen, von denen es mittlerweile 54 gibt.

Nach dem Vorbild dieser Schulen soll darüber hinaus ein Netz an Naturpark-Kindergärten aufgebaut werden, wofür die Arbeitsgemeinschaft Naturparke aktuell ein Konzept erarbeitet. Ziel ist es, im Rahmen von Projekten und Exkursionen Kindern bereits im Alter von unter sechs Jahren ihr direktes Lebensumfeld näherzubringen und die jeweilige Naturparkregion vorzustellen.

Im Mittelpunkt stehen die Auseinandersetzung mit den heimatlichen Besonderheiten, das Erleben von Kultur und Tradition, der Natur und deren Kreisläufe. Auf diese Weise sollen die Verbundenheit mit der Heimat gestärkt und neue Wege in der globalisierten, komplexen Welt aufgezeigt werden. Die ersten fünf Naturpark-Kindergärten im Bereich des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald bestehen mittlerweile in Backnang, Murrhardt, Rosengarten, Abtsgmünd und Althütte.

Angestrebt werde ferner in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg der Ausbau des Netzes der Naturpark-Bounds - der interaktiven Smartphone-Schnitzeljagd des Digitalzeitalters - und der barrierefreien Wanderwege. Für Letzteres stehe man in engem Austausch mit dem Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., der Aktion Mensch sowie dem Kreisjugendring Rems-Murr. Die Arbeitsgemeinschaft Naturparke mache sich stark dafür, nach bayrischem Vorbild das Amt des hauptamtlichen Parkrangers auch hierzulande einzuführen. Die Parkbesucher seien oftmals der Natur und dem Leben im ländlichen Raum derart entfremdet, dass es hilfreich sei, sie anzuleiten, zu betreuen und ihnen die in Wald, Flur und Natur geltenden Spielregeln nahezubringen.

Im Mittelpunkt stehen die heimatlichen Besonderheiten

Welche Missverständnisse und Missinterpretationen es bisweilen zu überwinden gelte, berichtete Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr, erfahre man gerade bei der Sanierung des örtlichen Trimm-dich-Pfades durch die Forstverwaltung. Allein schon das Schottern des Weges habe die Emotionen hochkochen lassen und zu Anfeindungen und Protesten gegen die angebliche „Asphaltierung“ und „Versiegelung“ geführt.

Mit dem Verschwinden der kleinbäuerlichen Landwirtschaft sei den Menschen der Lebens- und Wirtschaftsraum Natur derart fremd geworden, dass der Naturpark als Wissensvermittler ein unverzichtbarer Player geworden sei. Bernlöhr, der erst am Wochenende den neu gestalteten Geo-Erlebnispark in Welzheim eröffnet hatte, wies darauf hin, dass es mit dem Einrichten und Beschildern der Wander- und Erlebnispfade nicht getan sei.

Deren teilweise kostspielige Pflege und Instandhaltung werde nicht gefördert – dafür müsse noch ein Modell gefunden werden, das für alle 48 Kommunen des Naturparks tragfähig sei.