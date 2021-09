Wenn er sich selbst beschreiben müsste, dann fällt dem Welzheimer Niko Kappel spontan sehr viel ein. Bronze in Tokio, Gold in Rio - der kleinwüchsige Kugelstoßer ist aber mehr als nur ein Profisportler mit Handicap. Er ist Gemeinderat in Welzheim, Familienmensch und vieles mehr. Kappel selbst sagt: „Ich bin ein 1,41 Meter großer Mann, voller Energie und Freude und großer Lebenslust. Ich genieße jeden Tag und finde es super, was ich in meinem Leben machen darf. Der Spaß ist sicher das