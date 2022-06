Niko Kappel kann 15-Meter-Marke im Kugelstoßen als Kleinwüchsiger bald knacken

Sein Aufwärtstrend ist kaum in Worte zu fassen. Der Welzheimer Niko Kappel stößt gerade als Kleinwüchsiger einen Rekord nach dem anderen. 14,99 Meter bedeuten erneut Weltrekord. Im Interview mit der Welzheimer Zeitung erklärt der Ausnahmeathlet, warum es derzeit so gut läuft.

Wie haben Sie die Zeit nach Tokio und den Olympischen Spielen verbracht?

„Nach Tokio wollte ich unbedingt Urlaub machen, den Kopf ausschalten und mal ein paar Tage nichts mit Sport zu tun haben. Wir hatten uns aber dann auch schnell in meinem Team zusammen gesetzt und überlegt, warum es nicht so funktionierte, wie wir es uns vorstellten. An was könnt es liegen und dann haben wir daraus eben Schlüsse gezogen und die richtigen Stellschrauben gedreht.“

Vor nicht so langer Zeit waren die 14 Meter eher Utopie, nun sind sogar die 15 Meter möglich – wie geht das?

„Die 14 Meter habe ich 2018 mit 14,02 Metern zum ersten Mal gestoßen. In Rio davor waren es 13,57 Meter. Damals war klar, 14 Meter ist möglich. Aber auch 15 Meter ist für möglich, wobei hier einiges zusammenlaufen muss. Als Kleinwüchsiger bin ich mit 14,99 nicht mehr weit weg von 15 Metern. Akribische Arbeit und viel Disziplin im Winter zahlen sich aus. Wir testen nun täglich und ich unterziehe mich täglich Kontrollen, um einfach noch engmaschiger zu sehen, in welchen Bereichen ich mich weiter verbessern muss. Trainingstests werden immer zur selben Uhrzeit gemacht, das ist einer der Schlüssel des Erfolgs. Ich bin auch etwas leichter, habe mich noch etwas bewusster ernährt, um noch besser alles abrufen zu können. Es hört sich so an, dass ich jetzt etwas komplett Neues gemacht habe, aber dem ist nicht so, sondern es ist einfach eine Stufe mehr. Ich habe ein größeres Team, zwei Trainer und den Olympiastützpunkt Stuttgart, die sehr viel für mich machen unter Top-Bedingungen.“

Wo sehen sie die Grenzen der Möglichkeiten – 18 Meter oder 19 Meter?

„Also für mich als Kleinwüchsiger ist hier eine physikalische Grenze gesetzt, 18 Meter wird nicht möglich sein aus heutiger Sicht. Aber wo dann die Grenze ist, weiß ich nicht. Ich kann nur von mir ausgehen. Vielleicht wird ja mal ein Kleinwüchsiger geboren, der in ein paar Jahren alles pulverisiert.

Welche Ziele haben Sie noch dieses Jahr?

„Meine Ziele werden bescheidener. Ich habe schon mehr dieses Jahr erreicht, als ich mir erhofft habe. Die Verbesserung des Weltrekords und der persönlichen Bestleistung auf nun 14,99 Meter ist grandios. Und jetzt gilt es für mich, diese Leistungen immer wieder bestätigen zu können. Ich möchte Stabilität ins System bekommen, um zu zeigen, dass es keine Zufallstreffer waren.“

Wo können Sie die Welzheimer Fans am besten live erleben?

„Der nächste Wettkampf in der Umgebung ist in Biberach. Hier werde ich am 8. Juli in einer der schönsten Kugelstoß-Arenen von Deutschland antreten. Und Biberach ist nicht so weit weg von Welzheim. Biberach auf dem Marktplatz kann ich ans Herz legen. Auch in Waiblingen werde ich zu einem Wettkampf am Wochenende vom 2. und 3. Juli antreten.“

Sie scheinen noch fitter und durchtrainierter zu sein als je zuvor, gibt es dafür ein Rezept?

„Ich bin fitter und durchtrainierter, ich habe besonders beim Abendessen zum Beispiel noch mehr auf die Kohlenhydrate geachtet. Dabei ist es die Kunst abzunehmen, ohne Muskelmasse zu verlieren. Und das ist uns gelungen. Ein Vollkornbrot am Abend mit Thunfisch und Salat ist 60 Prozent der Abende mein Abendessen gewesen, um keine Kraft zu verlieren. Am Ende sind es vier Kilogramm weniger, aber genau so entscheidend ist, dass ich nun schneller bin.“