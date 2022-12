Nikolaus-Musical in Welzheim: Kinderchor der St.-Gallus-Kirche probt Aufführung

„Vor langer Zeit war der heilige Nikolaus Bischof in der Stadt Myra, einer Stadt im fernen Morgenland.“ So sagt es der Sprecher Jakob an diesem winterlichen Abend in der St.-Gallus-Kirche und stimmt damit auf das Thema der Probe ein. Die Eltern haben ihre Kinder eben am Eingang des Kirchenraums in die Obhut von Kantorin Ulrike Bantleon-Bader übergeben. Mützen, Schals, Jacken und Rucksäcke liegen nun über eine Kirchenbank verteilt. Egal. Das, was wichtig ist, geschieht nun zwischen Altar und Taufbecken. Dort ist jetzt die Stadt Myra zu finden, in der Fantasie der Kinder und sicher auch bald in der der Zuschauer. Ein Stück blauer Stoff am Boden symbolisiert das Meer, ein Häuschen die Stadt. Ein Steuerrad und ein Schwimmreifen stehen symbolisch für ein Schiff bereit, und einen Bischofsumhang samt Mitra und Bischofsstab haben die Kinder ebenfalls als Kostüm zur Verfügung, dank der Unterstützung von katholischer Seite aus Welzheim.

Während draußen vor dem Gotteshaus Nieselregen auf die abendlich dunkle Stadt fällt, wird einem drinnen in der Kirche zwar nicht um die Füße warm, wohl aber ums Herz. Wer will, wer sollte neben wem stehen? Ulrike Bantleon-Bader arrangiert auch das und schafft es zudem, die gute Stimmung und Konzentration durch die Probe hindurch zu erhalten.

Gesprochene Passagen und wunderbar melodische Lieder

Das Musical, ein Anspiel nach Kurt Enßle, dem früheren Kantor der Michaelskirche in Schwäbisch Hall, bietet gesprochene Passagen: „Es begab sich, dass während eines Sommers im ganzen Land kein Regen fiel. Das Getreide und die Früchte verdorrten, und bald gab es kein Mehl und kein Brot mehr“, heißt es etwa. Dazu kommen wunderbar melodische Lieder. Sechs Kinderstimmen erklingen in der sonst stillen, leeren Kirche, begleitet von Pianistin Elisabeth Englert: „Herr, wir haben kein Brot. Wir spüren die Not“, singen sie beispielsweise, stimmlich begleitet von Ulrike Bantleon-Bader. Und weil zu dieser Probe gleich fünf Kinder krank sind, spielt und liest die Kantorin gleich noch mehrere Rollen.

Die Handlung erzählt von einer Hungersnot in der Stadt Myra, von den Menschen, die Rat beim Bischof suchen und von diesem selbst, der betet und dann von spielenden Kindern am Strand den Rat bekommt, übers Meer zu fahren, um für die Menschen von Myra Getreide und Lebensmittel einzukaufen. Sie ermutigen ihn durch ihren Glauben: „Gott hilft dir bestimmt!“ Der Bischof kümmert sich, und trotz einiger Widrigkeiten nimmt die Geschichte ein glückliches Ende. Und, so viel sei schon mal verraten: Bischof Nikolaus wird sich bei den Kindern von Myra für ihr Vertrauen auf Gott und ihren unerschütterlichen Glauben bedanken.

Das Anspiel „Bischof Nikolaus und die Kinder von Myra“ haben die „Galliculi“, der Kinderchor der St.-Gallus-Kirche, bereits im vergangenen Jahr unter Beachtung aller jeweiligen Corona-Auflagen eingeübt. Allerdings wurde das Stück nur intern für die Eltern vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus im Freien aufgeführt, ganz schlicht, ohne Schauspiel, erinnert sich Ulrike Bantleon-Bader. Und mit einem kleinen Kreis von sechs Kindern.

Jedermann darf dazukommen und sich das Musical ansehen

In diesem Jahr wurde im Oktober mit den Vorbereitungen begonnen. Da einige Kinder die Lieder bereits kannten, konnte das Stück relativ kurzfristig einstudiert werden. Es spielen nun fünf Kinder mehr mit, es gibt gebastelte Kulissen sowie die St.-Gallus-Kirche als Spielstätte. Und jedermann darf dazukommen und sich das Musical ansehen. Gezeigt wird es passenderweise am morgigen Dienstag, am Nikolaustag, um 17.30 Uhr. Wer es anschauen möchte, sollte pünktlich kommen. Nach 17.30 Uhr besteht kein Einlass mehr, damit die Kinder das Stück ungestört aufführen können.

Kinderchor der St.-Gallus-Kirche bringt jedes Jahr ein Musical zur Aufführung

Obwohl die Aufführungen nicht im Mittelpunkt stehen, hat der Kinderchor der St.- Gallus-Kirche bereits einige Erfahrung mit solchen Auftritten, bringt er doch jedes Jahr ein Musical zur Aufführung. „Es ist immer ein Ziel für die Kinder“, sagt Ulrike Bantleon-Bader. Ob „Der Sängerkrieg der Heidehasen“, ein Kindermusical zu Martin Luther, „Der Räuber Horificus“ oder zuletzt ein Musical über die Geschichte des blinden Louis Braille, der die Blindenschrift erfunden hat: Die Aufführungen haben in dem Kinderchor eine lange Tradition. Und Ulrike Bantleon-Bader weiß um das Glücksgefühl, wenn in einem Auftritt plötzlich alles klappt und die Kinder den Spaß am Singen fühlen: „Das ist immer eine große Freude.“

Was der Chor für ihre Kinder bedeutet, wissen auch die Eltern. Tina Tanevski zum Beispiel hat ihre Tochter Emily zur Probe gebracht. Die Neunjährige hat bereits beim Louis-Braille-Musical mitgesungen sowie im Rahmen von Taufen im Gottesdienst. Ja, im Kinderchor kann man auch neue Kinder kennenlernen. „Hauptsächlich macht es Spaß“, unterstreicht Tina Tanevski.

Dorothee Samrocks Söhne Joschka und Jakob sind ebenfalls im Kinderchor aktiv, „mit ganz viel Freude“. Gemeinsam Musik machen, singen, tanzen, verbunden mit einer Geschichte, einem Spiel, sagt Dorothee Samrock, „es ist nicht das Singen allein“. „Sie gehen immer fröhlich“, weiß sie von ihren Söhnen und den Chorproben. „Das darf nicht ausfallen.“