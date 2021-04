Auch im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald stapeln sich quasi die Besucher. Corona hat das Interesse für die heimischen Landschaften entfacht. Urlaub daheim, lange Spaziergänge und Radtouren, dazu die steigende Nachfrage nach regional hergestellten Lebensmitteln - die Pandemie hat dem Bewusstsein für die Natur neuen Auftrieb gegeben. „Viele Menschen kommen in unsere Gegend, um sich zu erholen. Das ist in artenreicher schöner Natur schöner als in einer Umgebung, wo vielleicht noch