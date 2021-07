Das Karussell um die Bürgermeisterstellen wird sich in den nächsten Wochen drehen. In Kaisersbach dürfen die Bewerber für das Bürgermeisteramt ab dem 31. Juli ihre Bewerbungen im Kaisersbacher Rathaus abgeben. Amtsinhaberin Katja Müller hatte bereits sehr früh dieses Jahr bekanntgegeben, dass sie zur Wahl im Herbst erneut antreten wird. Aber der Gemeinderat hat auch deutlich gemacht, mehrmals in öffentlichen Sitzungen, dass man mindestens einen eigenen geeigneten Kandidaten oder eine