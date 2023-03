Oscar-Sieger Marcus Vetter trägt sich ins Goldene Buch in Welzheim ein

Vertreter des Gemeinderats, Ulla Keller von der Kultursäule und Michael Huy als geschäftsführender Schulleiter haben zusammen mit Bürgermeister Thomas Bernlöhr den aus Welzheim stammenden Marcus Vetter und seine Familie im Rathaus empfangen.

Oscar-Preisträger gab es bisher in Welzheim noch nicht

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt hing die Runde an den Lippen des Tonmeisters und Multitalents Vetter, der von seinem Werdegang und von der Produktion des oscarprämierten Dokumentarfilms „Nawalny“ berichtete. Für Mai wurden bereits eine öffentliche Veranstaltung der Kultursäule sowie eine Besprechung des Films am Schulzentrum rund um den Film und seine Person angekündigt. Bernlöhr sagte zur Begrüßung: „Mit Ministern, Staatssekretären und Olympioniken sind wir den Umgang gewohnt, einen Oscar-Preisträger gibt’s aber bisher in Welzheim noch nicht. Deshalb ist auch der Eintrag ins Goldene Buch eine Premiere.“

Interview und Film sind bereits in die Geschichte eingegangen. Deshalb hat Marcus Vetter als kleine Aufmerksamkeit ein Exemplar des Welzheimer Heimatbuchs erhalten, das ja das Kompendium zur Geschichte Welzheims darstellt. In der nächsten Auflage des Heimatbuchs ist vielleicht ein Welzheimer Tonmeister mit einem Eintrag enthalten.

Was hat Marcus Vetter ins Goldene Buch geschrieben?

In seinem Eintrag ins Goldene Buch schrieb Marcus Vetter unter anderem: „Auf der Welzheimer Heide habe ich das Fliegen gelernt. Jetzt fliege ich oft um die Welt, um spannende Geschichten einzufangen. Spannender als der Film Nawalny kann es allerdings kaum noch werden. Aber ich komme immer wieder gerne nach Welzheim zurück.“