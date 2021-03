In vielen Gemeinden im Rems-Murr-Kreis wird traditionell an Ostern der Ortsbrunnen geschmückt. Diese Tradition gibt es jedoch in Welzheim nicht. Dennoch möchte die Stadtverwaltung gerne eine besondere Aktion an Ostern ins Leben rufen. In Zeiten von Corona kommt es auf kreative Ideen an.

Die Stadtverwaltung möchte durch die Mitmach-Osteraktion Welzheim passend zum Frühlingsanfang wieder etwas bunter machen.

Im heimischen Garten Ideen zu Ostern umsetzen

Die Aufgabe: Im