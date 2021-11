Pünktlich zum ersten Adventswochenende: Schnee im Welzheimer Wald

Pünktlich zum ersten Adventswochenende hat es im Welzheimer Wald in der Nacht zum Samstag (27.11.) geschneit. Bereits Mitte der Woche hatten die Wetterprognosen für dieses Wochenende Schnee vorhergesagt.

Für Rodelspaß und Skilanglauf reicht die Schneemenge im Welzheimer Wald momentan wohl noch nicht aus. Am Samstagmittag lag "noch etwas" Schnee, meldete unser Redakteur.

Wettervorhersage für Baden-Württemberg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstagmittag und im weiteren Tagesverlauf in Baden-Württemberg mit "zeitweise Regen, im Hügelland und Mittelgebirgsraum mit Schnee vermischt." Für die Nacht zum Sonntag (28.11.) werden momentan vereinzelt Schneeschauer vorhergesagt. Tagsüber soll es laut dem DWD lokale Schneeschauer geben. Es gilt also abzuwarten, ob die Wintersportler im Welzheimer Wald schon bald auf ihre Kosten kommen.

Winterdienst ist gerüstet

Der Welzheimer Bauhof hat sich bereits seit Anfang Oktober auf den ersten Schneefall vorbereitet. Die Mitarbeiter des Winterdienstes sind in zwei Schichten eingeteilt. Die Frühschicht startet bereits um 4 Uhr morgens, um die Straßen von Glatteis und Schnee zu befreien.