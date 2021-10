Immer wieder mal geht es eng zu auf den Parkplätzen am Ebnisee. So auch in diesem Sommer, der sich gerade zum Abschied noch einmal von seiner besten Seite zeigt und Ausflügler geradezu animiert, sich mit ihren zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen auf den Weg in den Schwäbischen Wald zu machen. Zur Entspannung der Parkplatzsituation hatte die Stadt Welzheim in Absprache mit der Gemeinde Kaisersbach, der Straßenverkehrsbehörde, dem Ebniseeverein sowie dem Kioskbetreiber im Juli die zehn bisher