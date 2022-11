Pizza-Service Dominoo in Welzheim: Fünf Lebensmittelkontrollen in drei Monaten

Es sind positive Nachrichten für den Betreiber des Pizza-Services Dominoo, Mohammad Shah Bark, in der Gschwender Straße in Welzheim. „Am 3. November wurden bei einem erneuten Betriebsbesuch nochmals Proben entnommen. Diese wurden als nicht gesundheitsgefährdend beurteilt“, heißt es seitens der Lebensmittelkontrolleure des Landratsamts Rems-Murr-Kreis. Und dennoch sind noch ein paar Fragen offen, warum zum Beispiel die Kontrollen so oft stattgefunden haben und warum Gerichte, die der Betreiber des Pizza-Services wegwerfen wollte, dennoch beprobt wurden?

Warum waren lange Zeit keine Bemerkungen enthalten in der Spalte der Mängelbeseitigung auf der öffentlichen Seite des Landratsamts zu den Lebensmittelkontrollen in den Gaststätten und Imbissen?

Die Antworten des Landratsamts wurden dem ZVW auf Nachfrage schriftlich mitgeteilt: „Es handelte sich hier um eine Entnahme von Lebensmittelproben, auch aus der Eigenproduktion des Lebensmittelunternehmers. Erst nach Kenntnis der mikrobiologischen Befunde konnten entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Die Nachproben ergaben keine Gesundheitsgefährdung mehr. Dies wurde nach der Nachkontrolle am 23. November online gestellt. Die im Zeitungsbericht benannten Mängel in Bezug auf die Spülmaschine und den Wasserboiler wurden auf dem Hygienepranger gar nicht veröffentlicht, dementsprechend war hier auch keine Mangelbeseitigung zu dokumentieren.“

Der Betreiber behauptet, dass die Kontrolle der beiden Nudelgerichte nicht richtig sei, da er diese Gerichte in den Müll werfen wollte, was stimmt hier?

„Die Behauptung des Lebensmittelunternehmers, er wollte die Lebensmittel beseitigen, reicht nicht aus. Er hätte die Gerichte schon vor dem Kontrollbesuch wegwerfen müssen.“

Wie viele Kontrollen gab es bisher beim Pizza-Service Dominoo und ist wirklich immer alles danach verbessert worden?

„Lebensmittelkontrollen erfolgen grundsätzlich risikoorientiert und regelmäßig. Die Kontrollen werden nach Kriterien, die für den Verbraucherschutz relevant sind, geplant. Hierzu gehören zum Beispiel die Art, die Menge und der Vertriebsumfang der produzierten Lebensmittel sowie Erkenntnisse über schon bestehende Mängel im Betrieb. Im Pizza-Service Dominoo wurden wegen festgestellter Mängel alleine in den vergangenen drei Monaten fünf Kontrollen durchgeführt. Die zuständigen Lebensmittelkontrolleure konnten im Rahmen ihrer Besuche auf Verbesserungen in der Betriebshygiene hinwirken. So wurde eine Spülmaschine beschafft und an den Handwaschbecken wurde eine Warmwasserzufuhr eingerichtet. Auch wurden die Reinigungen und Desinfektionen durch die Beratung der Lebensmittelspezialisten des Landratsamtes im Betrieb intensiviert.“

Aktuell keine Hygienemängel mehr beim Pizza-Service Dominoo

Somit steht nun also klar fest, dass die Gerichte im Pizza-Service Dominoo aktuell nicht gesundheitsgefährdend sind. Die Aussagen des Betreibers, Mohammad Shah Bark, stimmen auch, nur hätte er die Gerichte vor der Lebensmittelkontrolle wegwerfen müssen. Auch die bisher angemahnten Mängel wurden auf Bestätigung des Landratsamts immer zügig verbessert. Und die vielen Gäste in Welzheim beweisen aktuell, dass es ihnen schmeckt, so Bark.