Plan für Welzheim: Wie 15 Maßnahmen den Handel in der Innenstadt beleben sollen

Die Ergebnisse der Innenstadtberater für Welzheim liegen vor. Unterm Strich ist die Kernaussage, dass vor allem in Sachen Digitalisierung noch sehr viel Handlungsbedarf herrscht. Aber es gibt auch Kritik seitens des Handels- und Gewerbevereins Welzheim und auch einige Widersprüche in dem Abschlussbericht. „Besonders an Veranstaltungen und Märkten fehlt es in Welzheim“, erläuterte von der IHK Region Stuttgart Mehmet Birinci in der Vorstellung des Abschlussberichtes gegenüber dem Gemeinderat. Alle waren sich einig: Genau hier steht Welzheim super da, „unser Angebot an Märkten und Veranstaltungen ist sehr groß“, so Welzheims Stadtpressesprecher Uwe Lehar.

Warum sind die Innenstadtberater aktiv gewesen? Zur Stärkung der Innenstädte als Standorte des stationären Einzelhandels hat das Wirtschaftsministerium ein Förderprogramm im Rahmen des Dialogprojekts „Handel 2030“ verabschiedet. In den zwölf Regionen des Landes sollen dabei Innenstadtberater den Kommunen Unterstützung bieten, eine davon ist Welzheim.

Von der IHK Region Stuttgart berichtete Mehmet Birinci über das Ergebnis der Innenstadtberater: „Welzheim steht im Vergleich zu vergleichbar großen Städten in Baden-Württemberg ordentlich da, aber vor allem in Sachen Digitalisierung sollte seitens der Stadt und der Händler sowie Gastronomen viel mehr gemacht werden. Von 68 befragten Geschäften und Gastronomen haben nur 20 eine aktuelle Homepage, also einen guten Internetauftritt.“ Im Bereich Social Media sehe es noch düsterer aus. Die IHK biete kostenlose Social-Media-Beratungen an, in Welzheim hatten hier nur drei Geschäfte teilgenommen.

Bernlöhr sagt: „Ziel ist es, die Innenstadt attraktiver zu gestalten“

Wer wurde befragt und wie? Nachdem die Innenstadtberater in Welzheim vor Ort waren, um sich die Situation genauer anzuschauen, Gespräche zu führen und direkte Beratungsangebote anzubieten, liegt nun der Abschlussbericht vor. Es wurden 32 Einzelhandels-, 17 Gastronomie-, 19 Dienstleistungs- und zwei Beherbergungsbetriebe im Innenstadtbereich gezählt, die als Frequenzbringer gelten. Um eine Vergleichbarkeit mit anderen Projekt-Kommunen zu schaffen, wurden Befragungen an Wochenmarkttagen durchgeführt.

Eine zusätzlich durchgeführte Passantenbefragung fand am 17. August 2022 an einem Wochenmarkttag in der Fußgängerzone und auf dem Wochenmarkt statt. Es fanden insgesamt 104 Interviews zwischen 11 und 16 Uhr statt. Außerdem wurden insgesamt elf Einzelgespräche mit Unternehmern der Innenstadt (Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie), mit der Stadt und mit weiteren Akteuren geführt.

„Ziel des Projektes ist die Zusammenstellung und Auswertung umfangreicher Informationen und ein daraus entstehender spezifischer Maßnahmenkatalog für Welzheim, um die Stadt attraktiver gestalten zu können“, so Bürgermeister Thomas Bernlöhr. Und es sei gut, dass nun externe Experten auf Welzheim genauer hingeschaut hätten, denn mit diesen Ergebnissen könne die Stadtverwaltung zusammen mit dem HGV Welzheim und dem Gemeinderat nun arbeiten.

„Es gibt nun viele gute Ideen"

„Die Abwanderung vor allem ins Onlinegeschäft nimmt zu. Daher versucht die Stadt zusammen mit dem Handels– und Gewerbeverein, durch Ansiedlung von Unternehmen wie Rossmann und den Einsatz von lokalen Gutscheinen, diesem Trend entgegenzuwirken. Zusätzlich kämpft Welzheim vor allem beim längerfristigen Bedarf mit der Kaufkraftabwanderung nach Backnang oder in andere größere Standorte in der näheren Umgebung“, heißt es in einer ersten Analyse der Stadtverwaltung.

Und klar sei allen, so die Diskussion im Gemeinderat, dass eine attraktivere Innenstadt nicht nur mit der Suche nach neuen Geschäften erfolgreich wird. „Es gibt nun viele gute Ideen, aber jetzt gilt es für Welzheim ein Paket zu schnüren“, so Thomas Bernlöhr.

Wie lautet das Ergebnis im Abschlussbericht der Innenstadtberater? Die Innenstadt wurde als Fläche zwischen Burgstraße im Osten, Brunnenstraße und Schorndorfer Straße im Süden, Bahnhofstraße im Westen und Gschwender Straße im Norden definiert. Sie verspricht mit Einzelhandel– und Tourismusangeboten Potenzial für einen zukunftsfähigen Standort.

Bewertung der Innenstadt: Die landesweit betreuten Innenstädte wurden über ein standardisiertes Bewertungssystem nach acht erfolgskritischen Faktoren verglichen. Der Score für die Innenstadt von Welzheim liegt bei 2,9 (befriedigend; Bewertung nach Schulnoten).

Stadtambiente und Flair: Die Sanierung der Wilhelmstraße ist gelungen, es sind Aufenthaltsmöglichkeiten entstanden. Wünschenswert sind mehr Grünflächen, mehr Sitzgelegenheiten, weniger Verkehr und teilweise eine autofreie Innenstadt.

Aktive Stadt: Der Kontakt der Welzheimer untereinander und zur Stadtverwaltung ist positiv. Die Stadt pflegt einen guten Kontakt mit dem HGV.

Infrastruktur: Die Parkplatzsituation ist gut. Es gibt viele Parkplätze, allerdings mangelt es an einer ausreichenden Beschilderung. Die Parkplätze sind gebührenfrei, aber zeitlich begrenzt. Es fehle an unbegrenzten oder länger nutzbaren Parkplätzen. Der innerstädtische Busverkehr sei nicht ausreichend.

Handel: Viele Händler kämpfen mit Kundenfrequenzverlust und zunehmender Digitalisierung. Einige Händler sind zufrieden und wagen die Übernahme eines Geschäftes. Das Thema gemeinsame Öffnungszeiten beschäftigt einige Händler. Bemängelt werden der Branchenmix und die Qualität. Die Nachfolgeproblematik ist ein wichtiges Thema für die Stadt. Tourismus ist für den Handel sehr wichtig, da viele zu den Stammkunden zählen. Vergleichsweise sei Welzheim gut aufgestellt.

Digitalisierungs-Check: Dieser wurde durchgeführt, um die Standortanalyse sowie die Ausarbeitung von Stärken und Schwächen mit Chancen und Risiken aussagekräftiger zu machen. Um eine Aussage über die digitale Sichtbarkeit der Unternehmen zu treffen, wurden 21 Fragen berücksichtigt. Es wurden verschiedene Branchen befragt. 40 Prozent der Betriebe in der Innenstadt haben keine Webseite.

Bei über der Hälfte der Betriebe, die eine besitzen, mangelt es an schlechtem Aufbau und fehlender Aktualität. Es ist ratsam, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen. Grundsätzlich legen die Welzheimer Einzelhändler Wert auf die digitale Sichtbarkeit. Die angebotene Digitalisierungsberatung für die einzelnen Betriebe der IHK Region Stuttgart wurde aber nur von sehr wenigen Händlern in Anspruch genommen.

Tourismus/Pendler: Touristen, damit verbunden touristische Aktivitäten, sind wichtige Frequenzbringer für die Stadt Welzheim. Hier besteht großes Potenzial. Einige Touristen sind überrascht von den Angeboten. Die Händler sind an einer Orientierung der Touristen in die Innenstadt sehr interessiert.

Es wurde ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, der hier nur systematisch dargestellt ist und nicht nach Wertigkeit.

Folgende 15 Maßnahmen sind das Ergebnis der Innenstadtberater

1. Hinweise und Vermittlung von Förderprogrammen

2. Kontrolle der Dauerparker

3. Ausschilderung der Parkplätze

4. Leerstand aufwerten

5. Die Welzheim-App aufwerten

6. Bessere Pflasterung Schorndorfer Straße für Fußgänger

7. Attraktiverer ÖPNV

8. Stadtmöblierung verbessern

9. Außendarstellung

10. Öffnungszeiten

11. Digitale Sichtbarkeit der Innenstadtbetriebe

12. Nachfolgeberatung und Existenzgründung

13. Tagestouristen in die Innenstadt

14. Ideentool für bessere Kommunikation zwischen Stadt und Handel/Gastronomie

15. Zukunftskreis Innenstadt: Expertenrunde einführen

HGV Welzheim äußert sich kritisch zum Abschlussbericht

Nach Vorliegen des Abschlussberichtes hat die Verwaltung den Handels- und Gewerbeverein um Stellungnahme gebeten. Zwei Wochen Bearbeitungszeit hatte der HGV laut Thomas Bernlöhr für eine ausführliche Stellungnahme. „Wir werden uns nun zusammensetzen und die nächsten Schritte mit dem HGV und dem Gemeinderat besprechen“, so Bernlöhr. Seitens des HGV Welzheim waren bei der Vorstellung des Berichts der Innenstadtberater in der Welzheimer Eugen-Hohly-Halle am Dienstagabend zwei Vertreter vor Ort.

Der HGV teilte schriftlich mit: „Am 25. Januar 2023 fand die turnusmäßige Ausschusssitzung statt. In der Kürze der Zeit ist eine umfassende Stellungnahme zu dem Bericht unmöglich. Punkte, die angesprochen wurden: Die Ansiedlung des Frequenzbringers Rossmann hat die Befürchtungen des Einzelhandels bezüglich Umsatzeinbußen erfüllt und wird nicht als Bereicherung empfunden.

Aufgrund der Breite des Angebots ist die Wirkung überwiegend schädlich. Die Vorgehensweise bei den Bürgerinterviews ist fragwürdig und von der Methodik her zweifelhaft. Zeitpunkt und Auswahl der Befragten erscheinen nicht repräsentativ. Es gibt mehr als ein Bekleidungsgeschäft und uns ist nicht bekannt, dass weitere Traditionsunternehmen schließen wollen.“

Eine konkrete Idee für den Leerstand in der Welzheimer Innenstadt ist ein Gründerprogramm, zum Beispiel mit einem Wettbewerb. Hier könnte der Sieger zum Beispiel ein halbes Jahr lang keine Miete für sein Geschäft bezahlen müssen.

Für einen weiteren Widerspruch sorgte die Parkplatzsituation: Es gebe zwar genügend Parkplätze, aber diese seien nicht ausreichend genug beschildert. „Aber wollen wir eigentlich nicht, dass die Menschen außerhalb von Welzheim parken und nicht mit dem Auto in die Stadt kommen?“, fragte SPD-Gemeinderätin Alexandra Veit. Die Ergebnisse und Maßnahmen für Ideen liegen nun vor. Jetzt müssen die Stadt, der Gemeinderat und der HGV sich einigen, wie es nicht zu einem weiteren Aussterben von Geschäften und Gastronomien kommt.