Die Künstler trifft die Corona-Lockdown-Phase mit am härtesten. So dürfen auch die Kinder und Erwachsenen, die die Kunstform des Balletts aufs Parkett zaubern, seit Monaten nicht mehr trainieren, an Auftritte und Shows denkt ja schon keine Ballettkünstlerin mehr.

Aufgeben wollen die Trainerinnen und Trainer sowie die Inhaber von Ballettschulen aber nicht. Zwar gibt es kaum Hilfen vom Staat, Land oder den Ballettverbänden, doch Sylvia Elbs mit ihrer Ballettschule in Welzheim ist trotz