Polizei: Mehr sexuelle Gewalt und mehr Aggressionspotenzial in Welzheim

Der neue Leiter des Schorndorfer Polizeireviers, Marc Henninger, berichtet dem Welzheimer Gemeinderat und der Öffentlichkeit, wie sicher Welzheim ist: „In Welzheim ist es sicher, zu leben. Aber es gibt Bereiche, die uns Sorgen machen.“ Insgesamt gab es in Welzheim 272 Straftaten in 2021, was wieder im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang ist. Die Gründe seien laut Henninger sicher Corona und das Zuhausebleiben sowie die gute Aufklärungsarbeit der Polizei in den Städten und Kommunen.

Fahrlässiges Tötungsdelikt angezeigt

In Welzheim macht von den 272 Straftaten der Diebstahl 20 Prozent aus, Sachbeschädigungen 18 Prozent und Körperverletzungen 16 Prozent. Es gab kein vorsätzliches Tötungsdelikt, es wurde aber ein fahrlässiges Tötungsdelikt angezeigt. Und es gab in 2021 nur einen Wohnungseinbruch, hier sei es beim Versuch geblieben und der Schaden lag bei 250 Euro.

Die Straßenkriminalität in Welzheim weist nur noch 40 Straftaten mit Diebstahl und Sachbeschädigung auf. „Leider ist der Zuwachs gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 13 Fälle in Welzheim in 2021, ein großes Problem. Dass schon der Besitz pornografischer Bilder in Chatgruppen auf dem eigenen Handy eine Straftat ist, wissen die wenigsten Menschen“, erklärt Henninger.

Zwei Vergewaltigungen gab es in Welzheim, hier sind Vorbeziehungen zwischen Opfer und Täter vorhanden und es ist noch kein Gerichtsurteil gefällt. Drei Vergehen in Welzheim mit Gewalt gegen Polizeibeamte machen Henninger auch Sorgen, denn im Präsidium Aalen gibt es jeden zweiten Tag ein Vergehen gegen Polizeibeamte. Auch 18 Delikte mit häuslicher Gewalt sind sehr viel. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen in allen Bereichen wieder steigen werden, denn die Menschen gehen wieder auf Feste und Partys und halten sich wieder mehr im Freien auf“, so Henninger. Das bisherige Jahr 2022 zeige, dass die Zahlen in vielen Bereichen wieder ansteigen.

Mehr Schwerverletzte bei Unfällen

Auch beim Thema Verkehrsunfälle sei auffällig, dass es zwar keinen tödlichen Verkehrsunfall in Welzheim in 2021 gab, dafür aber mehr Schwerverletzte trotz besserer Ausrüstung der Pkw.

„In Welzheim lebt es sich gut und sicher, aber die Zunahme von Aggressionsdelikten und die Zunahme der Verletzten bei Unfällen bereiten uns Sorgenfalten. Die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Gemeindevollzugsdienst möchte ich hervorheben“, sagt Henninger. Gemeinderätin Alexandra Veit meint: „In Facebook sieht es ja so aus, dass es zugeht wie bei Sodom und Gomorrha, daher ist es schön zu hören, dass Welzheim sicherer wird.“ Gemeinderat Philipp Köngeter meint, dass bei Kinder- und Jugendpornografie-Delikten eine engere Zusammenarbeit mit Schulen nötig wäre.

Laut Henninger sei die Prävention weiterhin ein Schwerpunkt und gerade beim Thema Internet und Handys gebe es eine Zusammenarbeit mit dem Limes-Gymnasium, die nach Corona hochgefahren werde. Bürgermeister Thomas Bernlöhr erklärt: „Drogen und Betäubungsmittel sind auch ein Problem in Welzheim, welches wir in der nächsten öffentlichen Sitzung besprechen werden.“