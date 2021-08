Endlich sind Lesungen wieder möglich: Jürgen Seibold, Krimiautor und kein Unbekannter in der Region, liest, singt und wird begleitet bei seiner Buchpräsentation von „Sein oder Totsein“ vom Gitarristen der Formation Dr. Mablues, Martin Hofpower, im ausverkauften Clubhouse des Haghofs.

Dunkle Geheimnisse, gar Mord, das will so gar nicht passen zu dem lauen Sommerabend des vergangenen Freitags. Doch die Zuhörer wissen, auf Seibolds Humor ist Verlass, und so gruselt es sie nur ein wenig