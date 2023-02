„Römermaske“ und „Kashmir-Saga“ bei gratis Bücherlesung in Welzheim erleben

Fast drei Jahre gab es keine Lesungen mehr in Welzheim, zumindest nicht von den Buchautorinnen Simone Dorra aus Welzheim und Ingrid Zellner aus Hayingen. Nun dürfen sich die Krimi-Lesefans wieder auf eine spannende Bücherlesung freuen. Am Freitag, 3. März, werden Zellner und Dorra ab 19 Uhr in der Welzheimer Mediathek, Kirchplatz 2, bei freiem Eintritt aus ihren Werken vorlesen.

Orte und Handlungen, die den Menschen uff em Wald bekannt sind

„Es gibt uns noch. Und wir sind beide sehr glücklich, dass endlich wieder Lesungen stattfinden dürfen“, sagt Simone Dorra, deren Buch „Römermaske“ auf dem Welzheimer Wald sehr beliebt ist, da es einige Abschnitte im Buch gibt, deren Orte oder Handlungen den Menschen uff em Wald bekannt sind. „Der Grüne Baum in Welzheim ist allen bekannt, diese Szene werde ich sicher vorlesen“, so Simone Dorra. Aber auch die „Kashmir-Saga“ ist sehr beeindruckend, die Zuhörer dürfen sich auf einen Abend mit tiefen Einblicken freuen. Denn was hinter den Geschichten steckt, darüber können Simone Dorra und Ingrid Zellner sicher sehr viel berichten.

Angesprochen dürfen sich alle von neun bis 99 Jahren fühlen, denn das Bücher-Repertoire der beiden befreundeten Buchautorinnen ist sehr groß. „Wir können sicher nicht aus allen Büchern in diesen eineinhalb Stunden vorlesen, aber wir stehen für Fragen zur Verfügung, und man kann an diesem Abend auch unsere Bücher kaufen, beziehungsweise die gekauften Bücher von uns signieren lassen“, sagt Ingrid Zellner.

Spannende Krimis aus der Region

Freuen dürfen sich die Gäste am 3. März auch auf den Krimi „Adlerschanze“ von Ingrid Zellner. Während des Skisprung-Sommer-Grand-Prix auf der Adlerschanze in Hinterzarten wird im nahe gelegenen Adlerweiher die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Der indischstämmige Kommissar Surendra Sinha, zufällig zu Besuch im Schwarzwald, wird ungewollt in die Ermittlungen der Freiburger Kripo mit einbezogen.

Die Spuren führen in den Kreis der Nachwuchs-Skispringer. Eine Beobachtung der Skilegende Georg Thoma bringt schließlich den Stein ins Rollen. „Ich durfte Georg Thomas persönlich kennenlernen. Ein toller Mensch, der in diesem Buch öfters vorkommt“, so Ingrid Zellner.

Also, wer spannende Krimis auch aus der Region liebt, der sollte am 3. März in die Welzheimer Mediathek kommen.