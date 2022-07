Römerspielplatz in Welzheim strahlt in neuem Glanz

Die Arbeiten zum Römerspielplatz sind zwar noch nicht gänzlich abgeschlossen, aber seit heute Vormittag ist der frisch sanierte Spielplatz zum Spielen für die Kinder wieder frei gegeben.

Die Arbeiten zum Spielplatz haben nun vier Wochen gedauert. Eine harte Geduldsprobe für die Kinder. Seit heute Vormittag ist der Römerspielplatz endlich wieder zum Spielen freigegeben. Da der Rollrasen erst am Dienstag verlegt wurde, bittet die Stadtverwaltung um erhöhte Vorsicht. Der Rasen wird morgens und abends bewässert und an der ein oder anderen Stelle kann es somit feucht und rutschig sein. Bitte die Absperrungen daher nicht überschreiten, so dass der Rollrasen in den nächsten Tagen und Wochen gut festwachsen kann. Dank äußerst guter Zusammenarbeit aller beteiligten Handwerker ist in kurzer Zeit an alter Stelle wieder ein neuer Kinderspielplatz entstanden, der sich sicherlich wieder zu einem großen Anziehungspunkt für Kinder im Welzheimer Wald und aus der ganzen Region entwickeln wird. Die Stadtverwaltung bedankt sich hier im Besonderen bei der Firma Fritz, der Firma Grau und der Spielart GmbH.

Viele Wünsche aus der Bürgerbeteiligung konnten umgesetzt werden. Durch die Verlagerung des Bouleplatzes hinter die Tennishalle konnte der Spielplatz mit einem großen Kletterparcour und einem Trampolin speziell für größere Kinder ergänzt werden. Jetzt fehlen noch die Sonnensegel für den Sandspielbereich, ein überdachter Pavillon mit großem Tisch und einzelne Bänke. Der Wasserspielplatz erhält eine neue Pumpe, ein neues Tor ist notwendig und im Herbst werden Bäume als Schattenspender gepflanzt.

Die Spielgeräte wurden wie am Kirchplatz aus Robinienholz gefertigt. Das gilt als sehr stabil und die Stadt erhofft sich dadurch eine lange Lebensdauer damit die Kinder noch lange Freude an dieser außergewöhnlichen Anlage haben.

Weitere Parkmöglichkeiten und Stellplätze für Wohnmobile am Stadtpark sind in der zweiten Jahreshälfte bzw. im Frühjahr 2023 geplant.

Der Spielplatz hat in Summe ca. 200 000 Euro gekostet. Zudem wird der Römerspielplatz noch mit 90 000 Euro Fördermittel aus dem Landschaftsparkprogramm der Region Stuttgart gefördert.

Eine gute Investition, wenn man sieht, wie intensiv der Römerspielplatz von den Kindern angenommen wird.