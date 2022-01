Bettwäsche waschen „zwischen den Jahren“: Das hat die Oma nicht gemacht. Blei gießen an Silvester ist heute noch eine beliebte Tradition. Und das Silvesterfeuerwerk, wenn es auch coronabedingt jüngst meist ein Tischfeuerwerk wurde. Mancher Brauch ist in Familien überliefert, der auf die sogenannten „Raunächte“ zurückgeht. So werden die Nächte zwischen dem 24. Dezember und dem Dreikönigstag genannt, sagt Naturparkführer Walter Hieber. Für gewöhnlich hat er gern thematische Touren zu den