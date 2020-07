16 Jahre lang leitete Werner Walter-Krause als Chef im Rektorat die Geschicke der Bürgerfeld-Gemeinschaftsschule in Welzheim. Doch bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand am Freitag hatte er das Zepter erstmals nicht in der Hand. Dieses hatte Konrektorin Christine Tritschler übernommen - um ihm einen bravourösen letzten Schultag gemeinsam mit dem Lehrerkollegium, den Eltern und den Schülerinnen und Schülern zu bescheren.

Denn die Corona-Pandemie machte einer offiziellen