Montags, mittwochs, freitags hat die Welzheimer Tafel aktuell während der Corona-Pandemie für ihre Kunden in gestaffelten Zeiten offen. Alle Vorsichtsmaßnahmen wurden eingebaut, passend zum Hygienekonzept. Maximal zwei Kunden dürfen in die Tafel gleichzeitig hinein. Und damit nun das Obst und Gemüse frisch ankommen, freuen sich die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Tafel über einen neuen Transportwagen, in dem ein großer „eingebauter Kühlschrank“ für eine bessere Lieferkette sorgt.