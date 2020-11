Schöner Weihnachtsbaum in Welzheim bekommt eine besondere Aufmerksamkeit

Es hat schon Tradition, dass die Stadt Welzheim zusammen mit dem Bauhof den Weihnachtsbaum in der Innenstadt vor dem 1. Advent aufstellt. Zwar ist der diesjährige Weihnachtsbaum etwas kleiner als in den Jahren zuvor, dafür werden ihn noch mehr Menschen wahrnehmen. Denn als Symbol der Hoffnung in der schönen Weihnachtszeit während der Corona-Krise ist der Welzheimer Weihnachtsbaum im Blickpunkt. Ein Weihnachtsdorf gibt es nämlich nicht.