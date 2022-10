Schüler der Welzheimer Janusz-Korczak-Schule mit eigener Saftpresse

Eine große Traubenspende und leuchtende Apfelbäume rund um das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum forderten die tüchtigen Schüler der Klasse 6 der Janusz-Korczak-Schule auf, die Obstpresse in diesem Jahr schon etwas früher aus dem Kämmerchen zu holen.

70 Liter Apfelsaft an einem Vormittag

„Die Trauben mussten wir nur noch waschen, mahlen und pressen. 40 Liter Saft entstanden in kürzester Zeit. Die Äpfel erforderten etwas mehr Arbeit, was uns jedoch nur anspornte“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Nachdem die Äpfel aufgelesen waren, wurden sie gewaschen, geschnitten, gemahlen und zu Saft gepresst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt entstanden an einem Schulmorgen 70 Liter Saft.

Beim Lichterfest wird gefeiert

Der größte Teil wurde von den Schülern eingekocht und kann am Lichterfest der Schule am Mittwoch, 9. November, ab 17 Uhr erworben werden. Die Bäume hängen immer noch voll, es geht also weiter in den nächsten Wochen. Auch auf dem Acker von Familie Vogel war der Einsatz der Schüler gefordert. Kartoffeln, Karotten und rote Rüben wurden dort aus der Erde geholt. Ein tolles Erntedankfest mitten in der Natur für alle Schüler.