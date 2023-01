Schnee in Welzheim, Alfdorf und Kaisersbach: Ein Tipp für Wintersport-Fans

Der Wetterbericht sollte recht behalten. Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen nass, windig und kalt. „Mit Start in die neue Wetterwoche ist nun erst einmal Schluss mit dem ruhigen Wetter“, sagte Marcus Beyer, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Sonntag in Offenbach. Im Bergland kann sich eine Schneedecke ausbilden.

Es wird also ungemütlich in den Höhenlagen. So hat es in Welzheim, Alfdorf und Kaisersbach bereits am Montag etwas Schnee gegeben, je höher man die Berge hinaufschaut, umso mehr Schnee liegt. Und im Tal war und ist oft Schneeregen zu sehen. Sobald es also wieder in Richtung Abend- und Nachstunden geht, müssen Pkw-Fahrer mit Glatteis auf den Straßen rechnen und Fußgänger aufpassen, falls nicht alle Wege gesalzen, gestreut oder zumindest vom Schnee befreit sind. Auf der anderen Seite freuen sich Familien mit Kindern, dass die Nachmittage wieder gefüllt sind mit Schlittenfahren oder einer Winterwanderung, auch wenn die Sonne dazu noch etwas fehlt.

Was muss geräumt und gestreut werden?

Grundsätzlich gilt, dass der Gehweg entlang der Grundstücksgrenze von Schnee geräumt werden muss, und zwar auf einer Breite von mindestens einem Meter. Dies gilt auch für Anlieger, in deren Straße kein Gehweg vorhanden ist, oder für die Anlieger von Fußwegen, darauf sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hingewiesen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass der geräumte Streifen an den vom Nachbarn anschließt, damit der geräumte Weg durchgängig begehbar ist. Die Räum- und Streupflicht gilt im Übrigen auch für Straßenanlieger, bei denen zwischen dem Grundstück und der Straßengrenze ein Grünstreifen ist, der nicht breiter als zehn Meter ist. Nicht räumen müssen diejenigen Anlieger, in deren Straße nur ein einseitiger Gehweg vorhanden ist und dieser auf der gegenüberliegenden Seite liegt.

Wer muss räumen und warum?

Die Verpflichtung trifft Haus- und Grundstückseigentümer und deren Mieter. Sind mehrere Parteien in einem Haus, so müssen sich diese absprechen, wer den Winterdienst zu übernehmen hat. Die Haftung und Verantwortung obliegen allen Parteien gesamtschuldnerisch.

Bis wann muss geräumt sein?

Die Gehwege, Fußwege und Straßenränder müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut werden. Gegebenenfalls müssen bei starkem Schneefall oder Eisglätte das Räumen und das Streuen wiederholt werden, die Räum- und Streupflicht endet um 20 Uhr.

Wie muss geräumt und gestreut werden?

Der geräumte Schnee sollte zwischen Fahrbahn und Gehweg angehäuft werden, wenn sonst kein Platz vorhanden ist. Bitte den Schnee nicht auf die Fahrbahn werfen. Nach Möglichkeit sollten bei einsetzendem Tauwetter die Straßeneinlaufschächte frei gemacht werden. Der Einsatz von Streusalz ist gemäß der städtischen Streupflichtsatzung nur ausnahmsweise bei Eisregen erlaubt. Ansonsten ist das Streuen mit Salz, weil in vielfacher Hinsicht umweltschädlich, verboten. Zum Streuen sollte stattdessen abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche verwendet werden, das nach dem Tauwetter zusammengekehrt werden sollte. Splitt gibt’s im Übrigen kostenlos beim städtischen Bauhof.

Gassen für Räumfahrzeuge freihalten

In manchen Wohngebieten sind die Straßen recht schmal, was den Räumfahrzeugen mit ihren bis zu drei Meter breiten Schilden die Durchfahrt erschwert, vor allem auch dann, wenn beidseitig geparkt wird. Bitte nehmen Sie beim Parken Rücksicht darauf und bedenken Sie, dass die Räumfahrzeuge auch einen gewissen Platz benötigen. Schlimmstenfalls muss die Straße, oder Teile davon, ungeräumt bleiben.

Ein sicherer Tipp für Wintersportfans ist der Hornberg

Während im Tal oft viel grün ist und „uff em Wald“ etwas Schnee liegt, herrschen auf dem Hornberg bei 680 Meter Höhe gute Wintersportbedingungen. Während im Welzheimer Wald oft Schneemangel das Ausrücken des Pistengerätes verhindert, haben die Wintersportfreunde in dem Schwäbisch Gmünder Naherholungsgebiet bessere Karten. Liegt doch der Hornberg knapp 180 Meter höher als Welzheim. Die Heide am Hornberg und die Hochfläche auf dem Kalten Feld bieten in den Wintermonaten ganz hervorragende Möglichkeiten für sportliche und bewegliche Aktivitäten. Die hügelige Heidefläche rund um den Schafstall am Hornberg eignet sich geradezu ideal für den Skilanglauf. Das Angebot der gepflegten und auch landschaftlich reizvollen Langlaufloipe, sowohl in der Parallelspur als auch in der Skatingstrecke, lädt Anfänger, Freizeitsportler und Vereinssportler ein. Unterhalb des Segelflugplatzes liegt die ideale Rodelstrecke, die von unzähligen Menschen, groß und klein, genutzt wird. Die Wintersonne wärmt ein wenig, das ist auch gut so, denn es bläst ein kalter Wind n dieser Höhenlage. Also warm anziehen, auch wenn man vom Tal kommt, wo es grün ist und das Thermometer über null Grad Celsius steigt.

Anfahrt zum Hornberg

Der Hornberg ist über eine öffentliche Straße erreichbar, die auf dem Furtlepass von der Landesstraße L 1160 abzweigt und vor dem Höhenrestaurant endet. Diese Straße wird von Schwäbisch Gmünd aus auch mit einer Buslinie bedient.