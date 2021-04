Das Land und die Kommunen gehen in Vorleistung und tragen die Kosten für die Teststrategie an Kindertagesstätten, Kindergärten und in der Kindertagespflege gemeinsam. So hat es gestern die Pressestelle der Landesregierung mitgeteilt (wir haben berichtet). Diese Nachricht hat im Welzheimer Rathaus Freude und Erleichterung ausgelöst.

