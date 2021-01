Unterricht in Corona-Zeiten, da kommt viel Neues in die Gänge: Manche Schüler lernen in einem autarken Netzwerk, andere „E-plaudern“ mit dem Landtagsabgeordneten Gernot Gruber über Demokratie. Und im Online-Chat erlebt die alte Tugend des Gedichteaufsagens eine Renaissance.

Mehr Distanz und dadurch Gesunderhaltung aller Schüler und Lehrer durch die Null-Kontakt-Strategie, sind in dieser Phase der Pandemie wichtig und angebracht, sagt Michael Hieber, Rektor der Grundschule Kaisersbach.