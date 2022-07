Seen wegen Hitze in Gefahr: Aichstrutsee bei Welzheim droht umzukippen

Wenn es in den nächsten Tagen keine nennenswerten Niederschläge gibt und es bei den hohen Temperaturen bleibt, drohen die Seen umzukippen, verbunden mit einem Fischsterben. Dann besteht Gefahr für Menschen und Tiere, die im See baden beziehungsweise leben.

Bei seinen regelmäßigen Kontrolluntersuchungen hat der Kocher-Lein-Verband an allen seinen Hochwasserrückhaltebecken festgestellt, dass es dort keine Zuläufe mehr oder nur noch minimale Zuläufe zu den Seen gibt. Dadurch ist die Durchmischung der Gewässer gehemmt.

„Aktuell ist es eine Vorwarnstufe, also noch besteht keine akute Gefahr für die Menschen. Aber der Aichstrutsee ist am stärksten betroffen, und sollte es weiter nicht zu Niederschlägen kommen, dann droht der Aichstrutsee umzukippen“, erklärt Michael Segan, Vorsitzender des Kocher-Lein-Verbandes.

Was ist der Auslöser?

Die Gemeinden sind für die Überprüfung der Wasserqualität und eventueller Maßnahmen zuständig. Unmittelbarer Auslöser des Umkippens ist der drastische Abfall der Sauerstoffkonzentration im Wasser. Die fehlenden oder geringen Zuläufe sowie die hohen Temperaturen begünstigen, dass es zum Sauerstoffschwund und damit zum Umkippen eines Gewässers kommt. Das Umkippen eines Gewässers bedeutet nicht nur drastische Auswirkungen auf die Lebewesen im Wasser, sondern eine eingeschränkte Nutzbarkeit durch den Menschen. Dem Vorgang entgegenwirken kann vor allem die Nachlieferung von Luftsauerstoff in das Gewässer hinein, der den dort verbrauchten Sauerstoff nachliefert und ersetzt.

Akute Gefahr am Aichstrutsee?

Besonders der Aichstrutsee bei Welzheim ist betroffen. Dort wurde festgestellt, dass überhaupt kein Zulauf mehr besteht – knapp drei Zentimeter unterhalb der Mönchswand. „Der Aichstrutsee hat sehr viele Algen und diese entziehen dem See natürlich Sauerstoff“, so Segan. Aktuell ist das Baden im Aichstrutsee noch keine Gefahr für den Menschen, aber es muss etwas gemacht werden, damit die Gefahr nicht schnell akut wird und auch die Ökologie nicht darunter leidet, also Fische und andere Tiere sterben. Auf die Frage, ob er seine eigenen Kinder in die Seen des Kocher-Lein-Verbandes aktuell noch schicken würde, antwortete der Vorsitzende: „In den Aichstrutsee aktuell nicht.“ Verantwortlich dafür, wer noch in die Seen im Welzheimer Wald reindarf, sind die Kommunen vor Ort – also Welzheim und Alfdorf: „Aber auch die Tiere müssen geschützt werden, falls die Seen umkippen. Daher haben wir diese Vorwarnung als frühen Hinweis allen Kommunen gegeben, die nun in der Umsetzung gefragt sind“, sagt Michael Segan.

Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr erklärt in einer Stellungnahme: „Die Stadt Welzheim ist zur Lage und Entwicklung am Aichstrutsee in enger Abstimmung mit dem Hochwasserverband, für das Gewässersystem der Lein insgesamt, aber auch mit der unteren Wasserbehörde im Landratsamt. Zwei Maßnahmenpakete setzt die Stadt aktuell um, nämlich: Monitoring: Die Wasserproben werden täglich von der Stadt Welzheim genommen und ausgewertet, dies betrifft insbesondere Temperatur und Sauerstoffgehalt, aber auch Nitrat und andere Werte. In der Entwicklung werden zwei Schwellenwerte definiert: einer für das Überleben der Fische im See, einer für das gefahrlose Baden der Menschen. Aktuell ist eine unmittelbare Gefahr für Mensch und Tier noch nicht gegeben. Planung von Maßnahmen: Als kurzfristige Maßnahme kommt der Eintrag von Sauerstoff in den See in Betracht, hierfür stehen verschiedene technische Möglichkeiten mit Pumpen zur Verfügung. Welche Umwälzleistung dadurch erreicht werden kann und ob die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten angesichts der Wassermenge im See insgesamt einen Beitrag zur Rettung der tierischen Lebewesen leisten, wird zusammen mit Fischereiverein, Fachbehörden und Feuerwehr aktuell geprüft. Darüber hinaus ist aber auch das Gewässersystem der Lein insgesamt zu betrachten. Auch hier wird die Aufmerksamkeit hinsichtlich Zu- und Abflussmengen und Wasserqualität erhöht.“

Zur Gefahrenlage sagt Bernlöhr: „Wir sind noch weit entfernt von einer konkreten akuten Gefahr für Menschen und Tiere, aber es ist wichtig, nun Maßnahmen zu ergreifen. Und eine Sperrung des Aichstrutsees ist aktuell kein Thema.“

Gefahr an den Alfdorfer Seen?

Die Lage am Eisenbachsee auf Gemarkung Alfdorf ist nach Einschätzung des Kocher-Lein-Verbandes noch nicht so dramatisch wie am Aichstrutsee. Auch am Hagerwald-, Hüttenbühl- und Leinecksee sei die Situation noch nicht so schlecht wie am Aichstrutsee, aber es entwickle sich dorthin.

Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz nimmt Kontakt zu den Fischereivereinen auf und es werden Maßnahmen besprochen, zum Beispiel Sauerstoffeintrag durch die Feuerwehr. „Wir überprüfen alle Seen regelmäßig, und aktuell ist das Baden in unseren Seen rund um Alfdorf weiter möglich, es besteht hier keine Gefahr. Wir sind im Austausch mit dem Bauhof des Kocher-Lein-Verbandes. Sollte eine Gefahr bestehen, werden wir mit der Feuerwehr zusammen alles tun, was nötig ist, und die Bürger rechtzeitig informieren“, erklärt Krötz. Der Verband Kocher-Lein hat nach eigener Aussage zwei leistungsstarke Pumpen geliefert bekommen, die helfen können, Sauerstoff in die Seen nachzufüllen. Wichtiger Hinweis: Der Eisenbachsee, der Hagerwaldsee und der Hüttenbühlsee sind keine ausgewiesenen Badeseen, „das Baden ist dort jedoch nicht verboten, im Leinecksee ist es verboten zu baden“, so Krötz.

Lage am Ebnisee?

Der Ebnisee in Kaisersbach ist weniger betroffen, was daran liegt, dass es ein Natursee ist. Michael Clauss, Bürgermeister von Kaisersbach, sagt: „Uns ist Stand heute keine Umkippgefahr bekannt im Ebnisee, was vielleicht auch daran liegt, dass der Ebnisee mehr Schatten hat als zum Beispiel der Aichstrutsee, der mitten in der Sonne liegt. Und der Ebnisee ist auch tiefer.“