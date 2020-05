Im Jahr 2004, genauer gesagt am 26. Juni, wurde das Piratenschiff in Breitenfürst eingeweiht. Der Spielplatz bekam eine großartige Aufwertung. In der Zwischenzeit wurde jedoch der Römerspielplatz in Welzheim gebaut, und das Piratenschiff in Breitenfürst ist so marode, dass die Stadt Welzheim es abbauen muss.

„Das Schiff muss aus Sicherheitsgründen abgebaut werden“, erklärt Stadtbauamtsleiter Ralph Hägele. Daher gelte es zu überlegen, ob ein neues Spielgerät gekauft werden soll,