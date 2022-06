Stadt Welzheim würdigt Ehrenamtliche bei traditionellem Treffen

Je unsicherer die Zeiten sind, desto wichtiger sind die Ehrenamtlichen und die Freiwilligen. Mit dieser Kernaussage gestaltete der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr seine Rede zum Auftakt des Ehrenamtsabends. Er stand unter besonderen Vorzeichen. Es war der erste Ehrenamtsabend in der prall gefüllten Eugen-Hohly-Halle nach zwei Jahren Pause durch die Pandemie. Kaum ist Corona zurückgedrängt, schon kommt die nächste Herausforderung: der Krieg in der Ukraine.

Stimmung beim Ehrenamtsabend war gelöst, fast wie früher

In den beiden Vorjahren mussten laut Bernlöhr die Veranstaltungen und Anlässe in Präsenz sehr oft mit dem Wort „Eigentlich“ beginnen, weil nur ein kleiner Rahmen möglich war, wenn das Treffen überhaupt stattfinden durfte. Die aktuelle Phase ist aus der Sicht des Bürgermeisters eher mit dem Wort „Endlich“ zu beschreiben. Und so war auch die Stimmung beim Ehrenamtsabend gelöst, fast wie früher. Zum Auftakt gab es zwei Gesangseinlagen der DooWop-Mädle. Gesa Schulze-Kahleyß, Anette Heiter, Babs Steinbock und Eva Kirchner erinnerten in humorvoller Weise an Zeiten, als es beim Metzger für die Kleinen „no a Rädle Wurst“ gab. Bei Simone Dorra war dies – wie sie beim Ehrenamtsabend auf Frage der Künstlerinnen sagte – immer eine Scheibe Lyoner, andere bekamen gar eine Schinkenwurst oder – die Krönung eines Metzgerbesuchs für die Kleinen – einen Wurstzipfel.

Bürgermeister freut sich über neue Lebendigkeit des städtischen Lebens

Doch bald machten die Mädels Platz für „König“ Bernlöhr, der die Aufgabe hatte mit einer kurzen und dennoch inhaltsreichen Rede nicht die Eröffnung des leckeren Buffets des Gasthauses Grüner Baum unnötig hinauszuzögern. Der Schultes meisterte seine Sache mit Bravour und freute sich über die Lebendigkeit des städtischen Lebens ohne große Corona-Einschränkungen.

Beispielhaft nannte er den neuen Treff an der Freitreppe am Kirchplatz, der zu begeisterten Reaktionen geführt hat. In der Gastronomie wird einiges nachgeholt. Die Außengastronomie und die Karibik-Abteilung am Feuersee werden gut besucht. Und auch sonst, auf der Straße, auf dem Markt, im Einzelhandel, im Sport und im Vereinsleben ist die neue Normalität eingekehrt. „Alle freuen sich und kosten sie in vollen Zügen aus, mein persönlicher Kalender platzt aus allen Nähten“, berichtete der Rathauschef.

In Corona-Zeiten hätten die Menschen gespürt, dass das Leben ohne die leibhaftige Gemeinschaft, ohne den persönlichen Austausch eintönig und leer wird. Das gute Miteinander, das Funktionieren der Gemeinschaft vor Ort bekomme mit der Zeit Risse und werde brüchig ohne die persönliche Begegnung.

Seit Ende Februar sei der Krieg in der Ukraine als neue Herausforderung auf die Gesellschaft gekommen. „Und gleich wieder sind viele wieder neu gefordert.“

Unterstützung der Ehrenamtlichen ist unverzichtbar

Das Spektrum der Ehrenamtlichen reicht von den Aktiven Senioren, über das Wirtschaftsforum und Integrationshelfer bis zu den Museumsdienstlern. Die Arbeit der Mediathek stützt sich auf Ehrenamtliche, die Flüchlingshelfer sind bei der Integration der Asylbewerber unverzichtbar. Neu hinzugekommen sind in den letzten Jahren zum Beispiel die Fahrer des Bürgerbusses und die Sprecher der Senioren-Online-Gruppe. Die Sternwarte wird genauso von Ehrenamtlichen betrieben wie der Info-Stand im Tannwald. Die Übersicht macht deutlich, in welch vielfältiger Weise die Stadt bei ihren Aufgaben ehrenamtlich unterstützt wird.

Ganz besonders gefreut hat sich der Welzheimer Bürgermeister über alle Gäste, die an diesem Abend zum ersten Mal zum Ehrenamtsabend gekommen sind. „Wir freuen und sehr und wir werden auch weiter an dem Ziel arbeiten, dass mit Einzelansprache oder auch einer städtischen Veranstaltung möglichst viele Menschen neu zu einer freiwilligen Tätigkeit finden und motiviert werden“, mit diesen Worten war das Buffet eröffnet und die Ehrenamtlichen freuten sich auf ein warmes Essen und Getränke als „Dankeschön“ der Stadt für ihren Einsatz.