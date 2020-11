Zum ersten Mal hat sich eine Stadt, also ihre Bürger, mehrheitlich gegen eine Querdenker-Demo gewehrt. Welzheim sendete am Dienstagabend ein starkes Zeichen der Demokratie. Die noch 18 Querdenker, angeführt vom Alfdorfer Gastronomen und Landtagskandidaten („WIR2020“) Stefan Schmidt, wurden von rund 250 Welzheimer Bürgern deutlich in den Schatten gestellt.

„Wir wollen zeigen, dass in Welzheim für Corona-Leugner kein Platz ist“, erklärt Philip Köngeter, Stadtrat in Welzheim. Köngeter