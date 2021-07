Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten aber die aktuellen Corona-Regeln vor Ort. Kultur an besonderen Orten – „KABO“ – vom 23. Juli bis 29. August, findet vor allem in Alfdorf und in Welzheim statt, meistens in kleinen Höfen in den Teilorten.

Am Sonntag, 25. Juli, steigt um 12 Uhr „Dumpu Dinki - Wie Fremde Freunde werden“ im Hofladen Linckh, Hintere Gärten 4, in Alfdorf-Enderbach vom Figurentheater Klatt, sowie die zweite