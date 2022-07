Straßenfest am 23. und 24. Juli und Sommerempfang am 22. Juli in Welzheim

Nach zweijähriger Pause wird das Straßenfest in Welzheim wieder am letzten Wochenende vor den Sommerferien über die Bühne gehen, nämlich am 23. und 24. Juli. Neben Attraktionen für Groß und Klein wie Kinderprogramm und Fahrgeschäfte wird auch wieder viel Kulinarisches und Musikalisches auf dem gesamten Kirchplatz geboten.

Am Sonntag wird das Straßenfest ergänzt durch einen Flohmarkt sowie den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt, wobei für die Besucher die Innenstadt bereits am Samstag ab 16 Uhr zur Fußgängerzone wird.

Flohmarkt startet am Sonntag um 11 Uhr

Über 160 Stände bieten in der ganzen Innenstadt beim Flohmarkt am Sonntag, 24. Juli, ab 11 Uhr ihre Raritäten an und auch die Geschäfte beim verkaufsoffenem Sonntag ab 13 Uhr haben zahlreiche Aktionen geplant. Für den Flohmarkt am Sonntag wird die Innenstadt vom Hermann-Schlotterbeck-Platz bis zum Feuersee von 7 Uhr bis 20 Uhr gesperrt.

Der diesjährige Welzheimer Sommerempfang beginnt am Freitag, 22. Juli, um 19.30 Uhr im Stadtpark. Wirtschaftsforum, HGV und Stadt hoffen auf spätsommerliche Temperaturen, sind aber durch Zelte auf alle Eventualitäten vorbereitet. Die Veranstalter bitten um Anmeldung unter Telefonnummer 0 71 82/80 08-12 oder per E-Mail unter sommerempfang@welzheim.de.