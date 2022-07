Straßenfest in Welzheim am 23. Und 24.07: Freiluftschach und vieles mehr

Auch die Welzheimer Vereine und Institutionen bieten rund um das Straßenfest am 23. und 24. Juli sehr viel an, beispielhaft sind drei aufgeführt.

Es war ein langer Weg von der Idee bis zu ihrer Verwirklichung. Aber die Mühen haben sich gelohnt. Jetzt wird das Freiluftschach am Feuersee während des Welzheimer Stadtfestes offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Die Idee zu einem Freiluftschach in Welzheim wurde beim Welzheimer Stadtfest im Juli 2018 geboren, als am dortigen Infostand der Schachabteilung der TSF Welzheim ein großes mobiles Freiluftschachbrett besonders viel Aufmerksamkeit bei den Besuchern fand. Warum so ein Freiluftschach nicht zu einer Dauereinrichtung machen, war die durchaus naheliegende Schlussfolgerung, die die Verantwortlichen der Schachabteilung aus dem damaligen überraschend großen Zuspruch zogen.

Um dieses ehrgeizige Projekt tatsächlich zum Leben zu erwecken, waren freilich vorab einige grundlegende Fragen zu klären. Als im Frühjahr 2020 alle diese Fragen geklärt waren und die Finanzierung stand, es bis zum „ersten Spatenstich“ nur noch eine Frage von Tagen zu sein schien, als bereits die Eröffnung für den „Welzheimer Heimattag“ im Juli 2020 anvisiert wurde, machten die damaligen mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen alle Planungen und Überlegungen vorläufig zunichte. Dennoch, Anfang September 2020 ging es voran. Finanziert über ein Spendenprojekt, das die TSF-Schachabteilung im Rahmen der Aktion „Gut für den Rems-Murr-Kreis“ initiiert hatte, und mit der finanziellen Förderung durch die Kreissparkasse und zahlreichen privaten Spendern, konnte es losgehen. Die Stadt Welzheim stellte die Fläche zur Verfügung, und dank der technischen und handwerklichen Fertigkeiten der städtischen Bauhof-Mitarbeiter verwandelte sich ein unscheinbares Viereck am Feuersee mit Randsteinen, Kies und Steinplatten. Jetzt soll anlässlich des Stadtfestes endlich die offizielle Eröffnung in einem größeren Rahmen über die Bühne gehen. Am kommenden Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr, werden in Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Bernlöhr und hoffentlich zahlreich anwesenden Spendern, Unterstützern, TSF-Vertretern und Freunden des Schachspiels die Schachfiguren bewegt werden. „Chessy“ wird von 11 bis 18 Uhr am Kirchplatz (gegenüber der Kreissparkasse) für Spaß und Unterhaltung rund um das Schachspiel sorgen. Die TSF-Schachabteilung empfiehlt: Einfach mal vorbeischauen, es lohnt sich.

Kirchturmbesteigung während des Straßenfests

Die evangelische Kirchengemeinde Welzheim öffnet beim Straßenfest den Kirchturm für Besucher. Eine Besteigung des Kirchturms ist am Sonntag, 24. Juli, von 14 bis 17 Uhr möglich. Der Eintritt von 0,50 Euro für Kinder und 1 Euro für Erwachsene kommt der christlichen Jugendarbeit in Freizeit und Schule zugute. Der Förderkreis Christliche Jugendarbeit Welzheim freut sich auf viele Besucher.

Ökumenischer Gottesdienst zum Straßenfest

Ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz wird das Festprogramm des Straßenfests am Sonntag, 24. Juli, eröffnen. Die Bitte für die Stadt und ihre Bewohner, wie in 1. Mose 18 beschrieben, ist das Thema, zu dem es in diesem Gottesdienst Impulse geben wird. Die Predigt hält Pfarrer Markus Rometsch von der katholischen Kirchengemeinde und die Stadtkapelle setzt den musikalischen Rahmen. Beginn ist um 10 Uhr. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Welzheim (ACK) lädt dazu ein.