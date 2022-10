Strompreise: Welzheimer Metzgermeister weiß nicht, wie er 2023 wirtschaften soll

„Ohne Unterstützung geht bei uns das Licht aus“, ist auf den Bildschirmen über der Theke in der Welzheimer Metzgerei Höfer zu lesen. Der Slogan stammt von der Fleischerinnung, und Metzgermeister Klaus Dieterich von der Metzgerei Höfer kennt die Nöte seiner Branche genau. Der steigende Strompreis bereitet dem 58-Jährigen drückende Sorgen. Für die Metzgerei hat er bisher im Durchschnitt 25.000 Euro Stromkosten bezahlt. „Für einen Produktionsbetrieb ist das normal“, weiß der Fachmann. „Wir sind kein Filialbetrieb. Wir verkaufen und wir produzieren.“ Ab vier Uhr morgens, und nicht auf Vorrat: „Wir machen nur Kleinmengen.“ Das, was gebraucht wird. Ist es verkauft, wird wieder frisch produziert. „Am Samstag ist das Kühlhaus eigentlich leer.“

Derartige Stromkosten auf die Kunden umlegen: „Ganz und gar unmöglich“

Für das nächste Jahr muss sich der Metzgermeister auf einen Strompreis zwischen 75.000 und 80.000 Euro pro Jahr einstellen. Die bisherigen 25.000 Euro Stromkosten könnte er weiter bezahlen. Den viel höheren Satz aber nicht. Klaus Dieterich hofft, dass schnellstmöglich eine Regelung gefunden wird, die akzeptabel ist, sagt der Metzgermeister mit Blick auf die laufende politische Debatte zu Entlastungen vom Energiepreis. Denn derartige Stromkosten über den Preis auf die Kunden umzulegen: „Das ist ganz und gar unmöglich“, fürchtet er. Würde er nur den Strompreis umlegen, würde ein Leberkäsweckle bei gleichbleibenden Materialkosten zwischen 3,50 und vier Euro kosten. Würde er zusätzlich zum Strom auch steigende Kosten für andere Materialien einkalkulieren, wären es „locker über fünf Euro.“ Aber: „Dann kommt keiner mehr.“ Dieterich denkt, dass, wenn er die Preise entsprechend erhöht, viele Kunden Fleisch und Wurst bei den Discountern einkaufen, während er für regionale Produkte andere Preise schon im Einkauf bezahlen muss.

„Der Umsatz ist seit dem Sommer um 50 Prozent zurückgegangen“

So sieht er nächstes Jahr ohne Eingreifen der Politik ein Dilemma kommen: Steigen die Strompreise wie befürchtet und er legt sie nicht um, kann die Metzgerei Mehrkosten in der Höhe nicht tragen. Schon die Ausgangslage erfordert Durchhaltevermögen: Die Auswirkungen der Inflation spürt die Metzgerei deutlich. „Der Umsatz ist seit dem Sommer um 50 Prozent zurückgegangen.“ Es kommen weniger Kunden. Die, die kommen, kaufen weniger ein. „Es wird mehr gewirtschaftet bei den Leuten.“ Dafür hat er volles Verständnis.

Nicht nur die Energiekosten schlagen zu Buche

Für die Metzgerei schlagen nicht nur die Energiekosten zu Buche. Wasser und Abwasser werden teurer. Nach Strom ist Wasser der zweitgrößte Kostenposten für den Betrieb. Durch die Erhöhung des Mindestlohns sind die Personalkosten gestiegen. Dieterich gönnt den Mitarbeitern jeden Euro. Aber wenn er von Politikern hört, man könne Mitarbeitern 3.000 Euro steuerfrei auszahlen, empfindet er das als „Geschwätz“. „Wenn ich sie hätte, würde ich es machen.“

Durch die Corona-Pandemie hat die Metzgerei zum Beispiel keine Feste beliefern können. Hatte Dieterich vor der Pandemie jedes Wochenende die Feste versorgt, so war er seither beim Welzheimer Straßenfest im Einsatz, in Kürze folgt ein Schnitzelessen bei der Kirchengemeinde. „Das war’s. Seit drei Jahren.“ So sagt er für seinen Betrieb: „Erst seit Corona ist die schwarze Null das erklärte Ziel.“ Das, meint der Metzgermeister, „ist nicht nur bei mir so. Bäcker, Metzger, das ist überall dasselbe.“

Energie sparen, das ist eine Möglichkeit, auf die rasant steigenden Preise zu reagieren. Dazu hat die Metzgerei aber kaum Möglichkeiten.

Die Kühltemperaturen zum Beispiel schreibt das Gesetz vor. „Der Tiefkühlraum muss minus 18 Grad haben“, sagt Dieterich. Ein Temperaturwächter zeichnet die Temperaturen auf, Lebensmittelkontrolleure können die Aufzeichnungen einsehen.

An anderen Faktoren zu sparen, ohne an der Qualität Abstriche zu machen, ist ebenfalls kaum zu machen. Für ihre Qualität ist die Metzgerei mehrfach von der Zeitschrift „Der Feinschmecker“ als eine der besten Metzgereien Deutschlands ausgezeichnet und jetzt wieder nominiert worden. Die Metzgerei Höfer ist der letzte ortsansässige Metzgereibetrieb, der in Welzheim produziert, unterstreicht Dieterich, der die Metzgerei 1997 übernommen hat.

Er arbeite saisonal, regional, ökologisch. „Das ist unser Ding.“ Und: „Jeden Tag frische Produkte“, das, räumt der Metzgermeister ein, „kostet halt Geld“. Er bezieht viel von Welzheim, Rindfleisch etwa in Form des Rinds, das er selbst schlachtet, oder die Brötchen von drei Welzheimer Bäckern. Geflügel kommt in Demeter-Qualität von Mäusdorf bei Künzelsau. Schweine kommen von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall schlachtwarm an, so Dieterich.

Angebote kalkulieren: "Es ändert sich jeden Tag"

Das Kalkulieren von Angeboten gestaltet sich aktuell schwierig. Ein Wochenmarkthändler etwa möchte Dieterichs Wurstdosen mitverkaufen. Zu welchem Preis, fällt ihm schwer zu sagen. „Es ändert sich jeden Tag.“ So sind etwa leere Metalldosen 58 Prozent teurer geworden, auch eine Lizenzgebühr für Verpackungen schlägt zu Buche. Zweimal musste Klaus Dieterich die Preise bereits etwas erhöhen. Auf mit dem Schriftzug der Metzgerei bedrucktes Verpackungspapier wartet der Betrieb seit sieben Monaten und behilft sich anderweitig. Dazu kommen der Fachkräftemangel, der steigende Aufwand für die Bürokratie, und der Metzgermeister fürchtet für die Zukunft verschärfte Vorschriften für das Schlachten im Haus. Bisher hat er Bestandsschutz für seinen Schlachtraum, wo er ein Rind in der Woche schlachtet, das seit jeher persönlich abgeholt wird. „Es wird wirklich ganz, ganz schwer“, blickt er sorgenvoll in die Zukunft.

Was ihn aufrechthält? Die Mitarbeiter, die seit über 20 Jahren im Betrieb arbeiten, die treuen Kunden. Und die Hoffnung, dass die Metzgereien Entlastung von den Strompreisen durch die Politik erhalten.