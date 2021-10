Am Freitag, 15. Oktober, findet die erste Mitgliederversammlung der vor einem Jahr gegründeten Tafel Welzheim e. V. statt. Beginn ist um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses Grüner Baum. Es gibt noch keine Wahlen, und so stehen die Berichte des Vorsitzenden und des Schatzmeisters, die Entlastungen sowie eine kleine Satzungsänderung im Zentrum der Veranstaltung. Im Anschluss an den offiziellen Teil ist Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein. Die Mitglieder werden gebeten, die