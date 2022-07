Tag der Städtebauförderung am 9. Juli in Welzheim

Auch dieses Jahr findet bundesweit der Tag der Städtebauförderung unter dem Titel „Wir im Quartier“ statt. Die Stadt Welzheim beteiligt sich dieses Jahr bedingt durch die Projektabläufe etwas später im Jahr mit einer Veranstaltung, die aktuelle Projekte beleuchtet. Alle Interessierten sind hierzu eingeladen.

Diesen Tag möchte die Stadtverwaltung nutzen, um die vergangenen Entwicklungen rund um das Wohn- und Geschäftsgebäude am Feuersee zu betrachten. Angedacht sind einerseits zwei Führungen durch das inzwischen fertiggestellte Gebäude sowie eine gemeinschaftliche Baumpflanzaktion in den Außenanlagen am Feuersee.

Programmpunkte:

14 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Bernlöhr

14.30 Uhr Führung durch das Wohn- und Geschäftsgebäude

15.30 Uhr Baumpflanzaktion

16 Uhr Führung durch das Wohn- und Geschäftsgebäude

17 Uhr Abschluss im Coco-Loco Beach am Feuersee.

Die Stadtverwaltung freut sich, Interessierte am Samstag, 9. Juli, um 14 Uhr am Feuersee begrüßen zu dürfen. Übrigens öffnet auch die Rossmann-Filiale.