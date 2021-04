Der Welzheimer Gemeinderat hat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt und den Lärmaktionsplan abgesegnet. Das heißt also unter anderem, dass die Stadt Welzheim mit dem Ziel auf das Landratsamt in Waiblingen zugeht, Tempo 40 in Breitenfürst in der Ortsdurchfahrt zu erzielen. „Mit der Maßnahme, einen stationären Blitzer aufzubauen. Denn nur mit Strafen können die teilweise irrsinnigen Fahrten mit über 100 km/h gestoppt werden“, äußerte sich Bürgermeister Thomas Bernlöhr in der