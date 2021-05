Dass der Name Lolli-Test Kinder zu falschen Schlussfolgerungen einlädt, hat Corinna Fritz, die Vorsitzende des Elternbeirats des Kinderhauses Pfarrstraße, dem größten Kinderhaus im Welzheimer Wald, schon erlebt. Doch es hilft nichts: Mit Süßigkeiten stoppt man die Ausbreitung des Coronavirus nicht. In den Welzheimer Kindergärten besteht seit der vergangenen Woche eine Testpflicht für Kinder, die die Notbetreuung besuchen. Die Eltern testen die Kinder daheim. Zweimal in der Woche erhalten sie