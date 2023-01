The Cast in Welzheim: „Ein Bravo der hochkarätigen frechen Opernband!“

Ein Abend mit klassischer Musik und dabei ganz leicht, humorig neckend, lebenslustig und publikumsnah, all dies verbirgt sich hinter „The Cast“ - einer international bekannten Opernband. Die fünf Interpreten und ihr exzellenter Pianist kommen beispielsweise aus China, Argentinien, Russland und den USA und haben jeder für sich eine hochkarätige klassische Ausbildung genossen. Das ausverkaufte Neujahrskonzert der Welzheimer Kultursäule wurde vom Publikum mit kräftigem, lang anhaltendem Applaus gefeiert.

Vom ersten Augenblick an gelang es den Interpreten am Samstagabend, bekannte Werke aus der Zauberflöte, Carmen oder La Bohème ausgesprochen lebensfroh und energiegeladen mit Witz versehen dem Publikum darzubieten.

Klatschend und mit einem Lächeln auf den Lippen sind die Zuhörer gefesselt von der harmonisch gewaltigen Musik, einer Musik, die sich über viele Jahrzehnte bewährte, die berührt, den ganzen Saal erfüllt.

„The Cast“ als Opernband interpretiert bekannte klassische Stücke neu, agiert frech und auch ganz verschmitzt, bittet darum, die von Opern bekannten Konventionen über Bord zu werfen: etwa mit Zwischenapplaus, Fotografieren und mit Einsatz des Publikums zu agieren. Fünf Sänger und Pianist Yu Chen, liebevoll der „Wiener aus China“ genannt, vermögen es, ein buntes mitreißendes Feuerwerk klassisch-bekannter Werke auf die Bühne der Eugen-Hohly-Halle zu zaubern. Stimmgewaltig und viele Oktaven ausschöpfend, das gelingt sicher nur Könnern und der Szenenapplaus fordert mehr dieser mit Energie geladenen Musik. Brillanter Gesang im Belcanto oder mehrstimmig erklang zu Werken von Mozart, Verdi oder Puccini - Letzter ein regelrechter Rockstar seiner Zeit. Diese unverkrampfte Herangehensweise unterscheidet sich von der klassischen Oper. Auch großes Bühnenbild und opulente Kostüme, wie bei Opern üblich, braucht es offensichtlich nicht.

Frisch und frech

War es genau dies, was den Sängern bei der Gründung von „The Cast“ wichtig war? Weltbekannte eingängige Musik frisch-frech und fern von Konventionen zu präsentieren? Oper einem breiten und jüngeren Publikum zugänglich zu machen?

Franz Liszts Ungarische Rhapsody am Flügel von Yu Chen auf Weltniveau interpretiert stellt diese Fragen in den Hintergrund. Die Liebe zur Musik ist bei allen Akteuren zu spüren: bei Anne Byrne mit ihrem Mezzosopran oder Aleksandra Zarubine und Carrie-Anne Winter, beide Sopran. Das weiche Timbre des Niederländers Timotheus Maas, dem Bassbariton, der seiner Heimat mit einem Lied von Johnny Jordan huldigt, bis hin zum Tenor Rolando Guy. Ob es das Glück war, Verdi statt langer Wagneroper genießen zu können, wie Anne Byrne die Zuhörer neckte? Einerlei, die kräftig geforderte Zugabe, der gemeinsame Gesang, die beschwingte Stimmung, all dies spricht zweifellos für einen gelungenen Abend.

Herzlichen Dank auch von einer strahlenden Ulla Keller der Welzheimer Kultursäule und große Freude darüber, dass das über zwei Jahre vertagte Neujahrskonzert nun sein Publikum in Bann ziehen konnte.

Nächstes Programm der Kultursäule: Rise up!, The Gospel House, steigt am 25. März.