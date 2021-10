Am meisten hat sich Fredrik Guth über die Dankbarkeit der Menschen gefreut. Dankbar waren und sind die Bürger dafür, dass sie nach dem harten Lockdown wieder in die Mediathek am Kirchplatz gehen konnten, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Kein Wunder also, dass die Stadtbücherei vergleichsweise gut durch die Corona-Zeit gekommen ist. Was noch fehlt, sind einige Veranstaltungen, die es früher regelmäßig gegeben hat. „Das läuft jetzt langsam wieder an“, berichtet der erfolgreiche Leiter