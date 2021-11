Wenn auf dem Golfplatz jemand umkippt, kann nicht mit jedem Handy der Rettungsdienst alarmiert werden. „Als Telekom-Nutzer hat man auf dem gesamten Golfplatz keinen Empfang“, sagt Albrecht Sorg, Präsident des Golfclubs Haghof. Er ist verärgert, dass sich bis jetzt nichts tut. Obwohl im März 2021 ein Funkmast in Breitenfürst aufgestellt wurde, ist offen, wann alle Handys rings herum Empfang haben. Die Telekom kündigt an, bis Jahresende so weit zu sein.

Zwei Notfälle habe es schon