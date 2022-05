TSF Welzheim: Ehrungen nach langer Pandemie-Pause

„Es ist so schön, dass Ihr alle hier seid“, meint Moderatorin Petra Schütte am Freitagabend und strahlt dabei. Die Eugen-Hohly-Halle ist gut voll, die Tische sind besetzt. Der TSF-Teenie-Nachwuchs trägt schwarze Servierschürzen und reicht wahlweise Sekt oder Orangensaft herum.

Auch sonst ist von Apfelschorle und Sprudel über Bier bis zum Viertele Wein alles geboten. Aber die Hauptsache ist sehr offensichtlich: dass sich die Mitglieder des Welzheimer Traditionssportvereins endlich mal wieder in großer Runde treffen können.

„Alle Macher brauchen auch Mitmacher“

Niko Kappel, selbst ehemaliges TSF-Mitglied, Sieger bei den Paralympischen Spielen und Weltmeister im Kugelstoßen, ist in Vertretung von Bürgermeister Thomas Bernlöhr anwesend und hält eine kleine Begrüßungsansprache. Er macht deutlich, dass die Mitgliedschaft und Mitarbeit in einem Verein gleich mehrere Vorteile hat: Man lernt, sich zu respektieren und zu vertrauen und schließt Freundschaften. Ohne aktive „Macher“ ist eine funktionierende Vereinsarbeit undenkbar, aber „alle Macher“, betont Kappel, „brauchen auch Mitmacher“. Von denen gibt es bei den TSF Welzheim viele, und nach mehr als zwei Jahren Pandemie-Pause sollen sie an diesem Abend geehrt werden.

Alle Geehrten und Preisträger in diesem Artikel einzeln zu würdigen, ist kaum möglich. Exemplarisch für die Macher und Mitmacher stehen aber Vereinsmitglieder wie Ioannis Iakobidis, der von seinem Vater bereits in der Fußballabteilung der TSF angemeldet wurde, als er noch in den Windeln lag. Mittlerweile spielt er Handball, ist technischer Leiter der Abteilung und veranstaltet gemeinsam mit dem Förderverein den allseits beliebten Welzheimer Handballerfasching. Dafür wird er mit der bronzenen Ehrennadel der TSF ausgezeichnet.

Gegen die Spieler von Werder Bremen angetreten

Oder Eberhard Fink, der die Schachabteilung leitet und während der Pandemie Online-Turniere organisierte, damit seine Spieler nicht aus der Übung kamen. Dabei durften die TSF-Schach-Cracks einmal sogar gegen die Spieler von Werder Bremen antreten. Ihm wird an diesem Tag der Ehrenbrief des Schachverbandes Württemberg überreicht.

Corona schob jeglicher Ehrung einen Riegel vor

Unfreiwillig komisch klingt die Geschichte des (damaligen) U-12-Leichtathletik-Teams. Das hätte Anfang 2020 als „Mannschaft des Jahres 2019“ ausgezeichnet werden sollen, weil es in diesem Zeitraum alles gewonnen hatte, was es zu gewinnen gab. Sogar die T-Shirts waren schon fertig. Aber dann schob Corona jeglicher Ehrung einen Riegel vor. Und jetzt, gut zwei Jahre später, sind die Jungs so hoch aufgeschossen wie Spargelstangen und die T-Shirts passen nicht mehr. Den Preis bekommen haben sie trotzdem.

Der Ehrenamtliche des Jahres 2020 ist Benedikt Fuchs. Er ist für den Spielbetrieb der Handballabteilung zuständig, hilft beim Training, ist bei Adventsfeiern aber auch gerne mal als Nikolaus im Kindergarten anzutreffen - ein gutes Beispiel dafür, wie intensiv viele Vereinsmitglieder sich überall in Welzheim einbringen.

Und ein Beispiel dafür, wie fit die Mitgliedschaft in einem Sportverein halten kann, ist Margret Podschadly. Sieben Mitglieder sind für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet worden, sieben für 60 Jahre im Verein und zwei für 70 Jahre. Margret Podschadly, die immer noch aktiv ist und ausgesprochen agil wirkt, toppt sie alle. Sie ist seit 75 Jahren bei den TSF und inzwischen 86 Jahre alt.