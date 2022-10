Ukraine-Krieg: Ist die Zeit für Gruppe 47 wieder gekommen?

Böll, Grass, Handtke: Jeder kennt diese Namen der deutschsprachigen Literatur. Die drei Nobelpreisträger gehörten der Gruppe 47 an. Aus einem losen Treffen von jungen Autoren wurde eine Institution. In den Folgejahren wurde auch die Laufenmühle zu einem solchen Treffen auserkoren.

Vor 75 Jahren, im September 1947, traf sich die einflussreiche Gruppe zum ersten Mal im Haus der Künstlerin Ilse Schneider-Lengyel in Füssen. Initiator Hans Werner Richter wollte jungen Autoren im Nachkriegsdeutschland eine Plattform bieten, um ihre Werke vorzustellen. Die Schriftstellervereinigung verstand sich als Opposition in der Adenauer-Ära und bekam Kritik von rechts und links. Durch die Vernetzung mit Feuilletons und Verlagen wurde die Gruppe in Deutschland zu einer Kulturinstitution, die den Literaturbetrieb in dieser Zeit für 20 Jahre prägte.

33 junge Autoren präsentierten an der Laufenmühle ihre Werke

Eine besondere Episode ist ein literarisches Treffen, von dessen Teilnehmern heute einige zu den großen Erzählern des 20. Jahrhunderts zählen: Vom 18. bis 20. Oktober 1951 tagte die Gruppe 47 unter der Leitung von Hans Werner Richter in der Laufenmühle. 33 junge Autoren präsentierten ihre Werke und stellten sich der unbarmherzigen Bewertung durch Kollegen und Kritiker.

Einige bekannte Namen aus der Teilnehmerliste: Ilse Aichinger, Walter Jens, Alfred Andersch, Rolf Schroers, Hermann Lenz, Wolfdietrich Schnurre, Wolfgang Hildesheimer, Hans Magnus Enzensberger und viele andere waren dabei.

Martin Walser schnitt damals an der Laufenmühle als junger Journalist mit einem Ü-Wagen für den Süddeutschen Rundfunk einige Lesungen vom Herbsttreffen der Gruppe 47 mit.

Ilse Aichinger erhielt im Frühjahr 1996 den Österreichischen Staatspreis für Literatur; gewürdigt wurde damit ihr Lebenswerk. Mit der Autorin wurde laut einem Bericht der „Welt“ eines der ersten Mitglieder der Gruppe 47 ausgezeichnet. Hans Werner Richter nannte die Geschichte der Vereinigung poetisch „Etablissement der Schmetterlinge“. Ein beziehungsreicher Titel: Bevor Richter den „flotten Falter“ Ilse Aichinger kennenlernte, hatte ihm jemand erzählt, sie sei ein Pummelchen. Doch die in Linz geborene, dann in Wien lebende Frau war in Wahrheit schlank und schön. Einige Tagungsteilnehmer der Gruppe 47 gerieten aus dem Häuschen, vielleicht auch deshalb, weil die Aichinger so schön vorlas. Das brachte ihr gleich das nächste Etikett ein: Märchentante.

Zunächst traf man sich zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, immer an einem anderen, zumeist kleineren Ort.

Im Mai 1951 beispielsweise sahen sich die Schriftsteller und Kritiker in der Laufenmühle. Alle hatten viel nachzuholen, alle hatten Jahre verloren. Besonders abends schien die Freude manchmal außer Kontrolle zu geraten. „In meinem Bett liegt ein nackter Mann!“ beklagte sich Ilse Aichinger bei Richter. Gemeinsam sah man nach. Die beiden trafen auf einen angezogenen jungen Lyriker, der sich für seinen „Irrtum“ entschuldigte und verschwand. Auf der Couch lag allerdings - angezogen und unter einer Decke versteckt - ein weiterer Mann. Es war Heinrich Böll. Auch er verließ zügig das Zimmer.

Nähe war jedoch durchaus erwünscht. 1953 gingen Ilse Aichinger und der Lyriker Günter Eich eine Ehe ein. Sie war zwar die erste, blieb aber nicht die einzige Lebenspartnerschaft, die aus der Literatenvereinigung hervorgehen sollte. Private und schriftstellerische Kreativität vermischten sich. Eich erhielt unter anderem den begehrten, seit 1950 vergebenen Preis der Gruppe 47. Die ältere Generation - Thomas Mann etwa oder Erich Kästner - hatte mit der Gruppe wenig zu tun. Trotzdem gab sie laut dem Bericht der Welt lange den Ton an in der westdeutschen Literatur und damit im Geistesleben der Bundesrepublik.

Trotz vernichtender Kritik gingen Talente nicht unter. 1956 las ein junger Mann: Hans Magnus Enzensberger. Der Kölner Böll erhielt auf Anhieb den Preis der Gruppe 47. Richter zählte ihm 1000 Mark in Scheinen hin. Böll rannte zur Post, um das Geld zu überweisen. „Meine Kinder hungern und schlafen im Kohlenkasten“, hatte er dem verdutzten Richter vorher noch erklärt.

Festgehalten ist, dass 1958 Marcel Reich-Ranicki zu einem Treffen kam. Es war nicht leicht, in den relativ erratischen Kreis zu gelangen. Einige bewarben sich regelrecht um eine Teilnahme, Walter Jens schrieb Richter extra eine Postkarte. Der spätere Rhetorikprofessor verlor 1953 in Mainz die Stichwahl um den Preis der Gruppe 47 gegen Ingeborg Bachmann. Tief gekränkt reiste er sofort ab.

Anfang der sechziger Jahre hatte die Gruppe 47 laut dem Welt-Artikel (Autor Reinhard Tschapke) den Höhepunkt überschritten. Das letzte Treffen fand demnach im Oktober 1967 bei Nürnberg statt.

Leiterin des Marbacher Literaturarchivs spricht von ungeheurer Energie

Sandra Richter, Leiterin des Marbacher Literaturarchivs, bezeichnet in einem Interview mit der Südwestpresse die Energie der Gruppe als „ungeheuer“. Jeder Teilnehmer habe die neuere deutsche Literatur auf seine Weise beeinflusst. Auch diejenigen, die mit der Gruppe Schwierigkeiten hatten - wie Pauls Celan, dessen Lesung der "Todesfuge“ sehr ambivalent wahrgenommen worden sei. Oder Peter Handtke, der die Gruppe in Princeton 1966 mit dem Vorwurf der „Beschreibungsimpotenz“ heftig kritisierte.

Ganz neue Gruppen als Folge des Kriegs in der Ukraine?

Wird der Ukraine-Krieg die Gründung einer neuen Gruppe 47 forcieren? Die Antwort der Wissenschaftlerin: „Die Literatur ist durch den Angriffskrieg vor eine völlig neue Situation gestellt. Manche Autoren in Deutschland sagen: Frieden sofort. Andere setzen sich für Waffenlieferungen ein. Durch h die aktuelle Lage tritt so etwas wie ein moralisch-ethischer Impetus (innerer, begeisterter Antrieb - Anm. d. Verf.) und eine intellektuelle Lagerbildung stärker zutage als zuvor. Vielleicht bilden sich so ganz neue Gruppen.“