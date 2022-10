Ukraine-Krieg: Kiew wird angegriffen, und wer hilft Geflüchteten in Welzheim?

Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht zu Ende. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko unter russischem Raketenbeschuss. Es seien Ziele im Zentrum von Kiew getroffen worden, teilte Klitschko bei Telegram am Montag mit. Er forderte die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Daher flüchten immer noch Frauen, Kinder und Männer nach Deutschland und landen auch in Welzheim. Aber wie funktioniert dann die sprachliche Verständigung? Wer hilft beim Einrichten des ersten Bankkontos? Wer hilft beim Antrag auf Asylleistungen? Wer hilft bei allen Alltagsfragen in Welzheim in einer neuen Umgebung für die Ukrainer?

Das städtische Welzheimer Integrationsmanagement beschreibt in seinem fünften Sachstandsbericht Integration die verschiedenen Herausforderungen, denen sich haupt- und ehrenamtliche Kräfte im Bereich Integration stellen müssen, und welche Lösungsansätze bereits erfolgreich gegangen wurden oder noch umgesetzt werden können. Dieser Bericht ist auf der Homepage der Stadt Welzheim einsehbar und wird am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung ab 17 Uhr in der Eugen-Hohly-Halle vorgestellt. „2021 war noch geprägt von der Corona-Pandemie, jedoch waren neue Wege der Kontaktaufnahme zwischen Geflüchteten und dem Integrationsmanagement oder auch dem Ehrenamt eingespielt. Durch Lockerungen der Kontaktbeschränkungen waren Beratungsgespräche in Präsenz unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder möglich. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 stieg im Sommer zum ersten Mal die Anzahl an Geflüchteten in Welzheim, die durch das Integrationsmanagement betreut werden, deutlich an“, so Denise Frank, Leiterin für Soziales und Kindergärten der Stadt Welzheim.

Das Ehrenamt ist auch in der Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge sehr wichtig

Das Integrationsmanagement stehe vor der Herausforderung, Personen aus einem neuen sprachlichen und kulturellen Hintergrund zu unterstützen. Dabei ist es eingebunden in den städtischen Krisenstab Ukraine, der die Identifizierung und Nutzbarmachung von Unterkünften, die Belegung und Versorgung der Menschen koordiniert. Das Integrationsmanagement sei dabei insbesondere bei der Erstellung und Übersetzung von Informationsmaterialien, dem Ankunftsmanagement sowie der Begleitung bei den nötigen behördlichen Themen engagiert. „Wir haben in unserem Team eine Frau, die muttersprachlich die russische Sprache kann und sich mit einigen Ukrainern unterhalten kann. Oft ist es aber so, dass wir Übersetzungsapps nutzen müssen, was sehr zeitaufwendig ist und auch nicht immer sofort zum Ziel führt“, beschreibt Denise Frank die tägliche Arbeit im Team des Welzheimer Integrationsmanagements.

Da die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht erst den Prozess eines Asylantrages durchlaufen, bevor sie in Welzheim als Beispiel ankommen, müssen auch diese Anträge auf Asylgeld erst einmal vor Ort, also in Welzheim, bearbeitet werden. „Die wenigsten Flüchtlinge haben nämlich viel Bargeld dabei“, so Frank. Nach wie vor bilde daher das Ehrenamt in Welzheim eine wichtige Säule bei der Integration von Geflüchteten. Der Freundeskreis Asyl sowie die Ehrenamtlichen der Lernwerkstatt konnten mit zunehmenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungen nach und nach ihre Angebote wieder starten und teilweise mit neuen Angeboten beginnen. In Bezug auf die Ukraine-Krise ist der Freundeskreis Asyl verstärkt aktiv im Bereich der Sachspendensammlung und Spendenausgabe. Die Räumlichkeiten im Postweg 15 bieten mit einer Sprechstunde eine niederschwellige Anlaufstelle in den Abendstunden, wenn hauptamtliche Anlaufstellen geschlossen sind.