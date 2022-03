Ukraine-Krieg: Wohnraum, Dolmetscher und Sachspenden in Welzheim gesucht

Seit Tagen beschäftigt auch die Stadtverwaltung Welzheim die Situation in der Ukraine. Die Stadt Welzheim steht solidarisch zur Ukraine und dem ukrainischen Volk und verurteilt zutiefst sämtliche Kriegshandlungen, die gegen die Ukraine ausgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die Gedanken sind bei den Opfern und bei den zahlreichen Menschen, die nun gezwungen sind, ihre Heimat so plötzlich zu verlassen. Umso wichtiger ist es nun, solidarisch zusammenzustehen und Hilfe anzubieten.

Aktuell ist unklar, ob und wann eine größere Anzahl von Kriegsflüchtlingen auch nach Deutschland kommt. Die Städte und Gemeinden sind dank der etablierten Strukturen bei der Unterbringung und Integration auf eine solche Situation vorbereitet. Darüber hinaus sind sie in ständigem Austausch mit dem Landratsamt als zuständige Ebene für die vorläufige Unterbringung.

Privater Wohnraum gesucht

Bei einer großen Anzahl von Menschen kommen die öffentlichen Kapazitäten jedoch schnell an ihre Grenzen. Wer deshalb im gegebenen Fall privaten Wohnraum zur Verfügung stellen möchte oder auch mit Sprachkenntnissen in Ukrainisch oder Russisch als Übersetzer helfen kann, melde sich gern im Rathaus bei Paula Widmann:0 71 82/80 08 16, widmann@welzheim.de.

Der Freundeskreis Asyl und Integration nimmt Sachspenden gerne entgegen und kümmert sich um den Transport zu den Menschen aus der Ukraine. Sachspenden können im Postweg 15 in Welzheim am Samstag, 5. März, von 9 bis 20 Uhr abgegeben werden, weitere Infos unter: www.ak-asyl-welzheim.de/

Weitere Informationen

Ein zentrales Portal für Hilfsangebote ist auch beim Land eingerichtet. Es ist erreichbar unter https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/Informationen+zur+Ukraine.

Das Landratsamt hat auf seiner Homepage eine zentrale Seite eingerichtet. Unter https://www.rems-murr-kreis.de/jugend-gesundheit-und-soziales/unterbringung-und-betreuung-von-fluechtlingen/ukraine findet man Infos zur Einreise, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, Sozialleistungen, Spenden, etc. Auch wer Wohnraum anbieten, sich ehrenamtlich engagieren oder als Dolmetscher zur Verfügung stellen möchte, findet dort Ansprechpartner. Die Seite wird in den nächsten Tagen immer weiter aktualisiert und ergänzt, schreibt die Stadtverwaltung Welzheim.