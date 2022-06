Umgehungsstraße von Welzheim gesperrt: Noch kein Chaos wegen Baustelle

Die Ortsumfahrung Welzheim ist teilweise gesperrt. Dies hat in den Pfingstferien noch nicht zu einem großen Chaos gesorgt, doch es könnte noch zu Verkehrsproblemen kommen. Zumal einige Lkw-Fahrer sich bereits nicht anders zu helfen wissen, als durch die enge Wilhelmstraße in der Ortsmitte zu fahren. Im Kreisverkehr an der Ecke Friedrich-Bauer-Straße (Umgehung Welzheim) und der Rudersberger Straße laufen die Bauarbeiten: Der Belag muss saniert werden, ebenso die Entwässerungsanlagen. Der Verkehr aus Richtung Rudersberg zur Stadtmitte Welzheim und zurück wird per Ampel durch den Kreisverkehr geführt. Die Umgehungsstraße Welzheim wird über die Bauzeit hinweg komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt südlich vom Kreisverkehr über die Schorndorfer Straße und Wilhelmstraße, Murrhardter Straße zur L 1080 und umgekehrt. Das Industriegebiet an der Umgehung ist von Schorndorf/Breitenfürst zu erreichen, aus Richtung Murrhardt und Kaisersbach über die Umleitung Murrhardter Straße. Die betroffenen Buslinien fahren planmäßig. „Bei guter Witterung sind die Bauarbeiten bis zum Samstag, 18. Juni, abgeschlossen“, so die Stadtverwaltung.

Im Anschluss wird ab Montag, 20. Juni, der Kreisverkehr an der Umfahrung Welzheim, Ecke Murrhardter Straße saniert. Dieses Mal wird die Murrhardter Straße zwischen Kaisersbach und Innenstadt Welzheim voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Murrhardt und Kaisersbach über Gebenweiler, Aichstrut nach Welzheim. Der Schwerverkehr wird in Kaisersbach über die K 1892 bis Hellershof und die L 1080 nach Welzheim umgeleitet. Die Anlieger der Welzheimer Teilorte Seiboldweiler, Eckartsweiler und Gausmannsweiler müssen ebenfalls die Umleitung über Kaisersbach nach Welzheim nutzen.

Der innerörtliche Verkehr wird über die Rudersberger Straße auf die Umgehungsstraße geleitet. Die Umgehungsstraße von Welzheim bleibt offen und wird mittels einer Baustellenampel über den zu sanierenden Kreisverkehr geführt. Die Bauarbeiten werden bei guter Witterung am 25. Juni beendet sein.

Fußgänger und Radfahrer

Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommen in der Welzheimer Innenstadt sollten Fußgänger und Radfahrer noch aufmerksamer unterwegs sein, aber auch die Pkw- und Lkw-Fahrer werden gebeten, sich auf die neue Situation einzustellen.