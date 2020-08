Der Sonderpreis Non-Profit-Organisationen wird an die Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle in Welzheim gehen. Von den insgesamt 54 Teilnehmern am Wettbewerb „Umweltpreis für Unternehmen 2020“ haben sich bislang 17 Unternehmen für die letzte Runde im Auswahlverfahren qualifiziert. Sie waren nach einem Besuch durch eine Jury bewertet worden. Bedingt durch die Corona-Pandemie werden vier weitere Unternehmen erst im September aufgesucht. Sie haben ebenfalls noch die Chance,