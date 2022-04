Der Landtagsabgeordnete Gernot Gruber bittet Ministerpräsident Winfried Kretschmann um Rechtssicherheit für Gemeinden, deren Seen zum Baden genutzt werden. Dem sportpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion geht es bei seinem Vorstoß um den Erhalt von Orten, an denen das Schwimmen sicher erlernt und erprobt werden kann.

Seit bei einem Badeunfall an einer Seeboje vor fünf Jahren ein Gericht die Kommune in der Haftung sah, die die Boje im See angebracht hatte, werden vielerorts