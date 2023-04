Vandalismus an der Bürgfeldschule Welzheim: Jugendliche überführen Täterin (42)

Über die Osterfeiertage kam es an der Bürgfeldschule in Welzheim zu einem Fall von Vandalismus. Dies berichtet Schulleiter Michael Huy der Welzheimer Zeitung.

Was war passiert?

Demnach wurden an der Baracke, in der die Kernzeitbetreuung stattfindet, am Ostersonntag mehrere Scheiben eingeschlagen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Der Vorfall wurde, wie die Stadtverwaltung auf unsere Nachfrage hin bestätigt, von Jugendlichen beobachtet und von diesen auch mit dem Handy dokumentiert. So konnte die Täterin, eine 42-jährige stark alkoholisierte Frau, später auch von der hinzugerufenen Polizei überführt werden.

Jugendliche haben sich "vorbildlich benommen"

„Sie haben gute Zivilcourage gezeigt und sich vorbildlich benommen“, sagt Pressesprecherin Sandra Biehlmaier. Auch Schulleiter Huy ist froh über das Engagement der Jugendlichen.

Jene Schüler, die den Vandalismus-Vorfall beobachtet haben, waren dann, wie Huy berichtet, im Anschluss übrigens auch noch bei den Aufräumarbeiten mit dabei. Vom Hausmeister wurden die Löcher in den Scheiben geflickt.

So konnte am Dienstag die Ferienbetreuung in dem Gebäude stattfinden.