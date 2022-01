Hat die Volksbank Welzheim das Recht, Mitgliedern das Girokonto zu kündigen, weil sie darauf bestehen, von ihr das ihnen zustehende Geld zurückerstattet zu bekommen, das die Bank unberechtigterweise als Kontogebühr einbehalten hat? Darum ging es in der Essenz am Dienstag in der mündlichen Verhandlung im Stuttgarter Landgericht.

Auslöser des Rechtsstreits zwischen der Volksbank Welzheim und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg war ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom April