Volles Haus bei „The Gospel House“: Chor begeistert in Welzheim

Einlass ist an diesem Samstagabend (25.03.) um 19.30 Uhr, das Konzert von „The Gospel House“ beginnt um 20 Uhr, aber das scheinen nicht alle Besucher zu wissen. Schon kurz nach 19 Uhr füllt sich das Foyer, und als endlich alle in die vollständig bestuhlte Halle dürfen, ist sie voll. Dirigentin Friedlinde Vollmar freut sich: „Endlich dürfen wir wieder auf Tour gehen“, sagt sie. „Mit Publikum, Singen, Tanzen, Klatschen, und ja … auch mit Aerosolen.“ Im Juli 2020 hatte der Gospelchor eigentlich sein zehnjähriges Jubiläum mit einem großen Konzert feiern wollen, aber die Pandemie machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wieder Zuhörer zu haben, die nicht irgendwo zu Hause vor einem Computerbildschirm sitzen, sorgt für große Freude.

Die Musik wird gefeiert, das Publikum animiert, mitzumachen

Auf der Bühne stehen rund 20 Sänger, begleitet von einer hervorragenden dreiköpfigen Band aus Thomas Buyer am Keyboard, Andreas Weber am Bass und Daniel Schwenger am Schlagzeug. Beim ersten Gospel „Halleluja, Salvation and Glory“ wandert der Chor langsam auf die Bühne, und auf der ist für den Rest des Abends nichts statisch. Die Musik, die die Winnender mitgebracht haben, wird gefeiert, nicht nur mit den ausgezeichneten Stimmen, sondern mit dem ganzen Körper. Sie wiegen sich im Rhythmus, heben die Hände, klatschen und animieren ihr Publikum, mitzumachen. Das lässt sich nicht lange bitten und wird rasch warm mit dieser ausgelassenen Mischung aus Performance und Gottesdienst.

Dirigentin begleitet Chor und Band mit Violine

Es ist eine spannende und höchst unterhaltsame Mixtur aus Klassikern und unbekannteren Titeln, die da für Stimmung sorgt. „I will follow him“ ist den Leuten noch gut genug aus dem Film „Sister Act“ mit Whoopi Goldberg vertraut, und bei Stücken wie „Can you imagine me“ und „Born for this“ schlendert die Dirigentin an den Bühnenrand, greift zur Violine und begleitet Chor und Band.

Jeder der Sänger hat das Zeug zum Solisten, weswegen Leute, die gerne bei „Gospel House“ mitmachen möchten, tatsächlich ein Casting durchlaufen müssen. Und diese Sorgfalt lohnt sich, wie man an diesem Abend pausenlos zu hören bekommt - besonders schön bei „When you believe“ aus dem Animationsfilm „Der Prinz von Ägypten“.

Dass die beiden Solistinnen dabei in die großen Schuhe von Mariah Carey und Whitney Houston treten, die den oscarprämierten Song im Original performt haben, ficht sie hörbar nicht an, und das muss es auch nicht. Das Lied ist eines der Highlights des Abends.

Publikum klatscht und singt freudig mit

Bei dem unverwüstlichen Gospelklassiker „O Happy Day“ steht das ganze Publikum nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal, klatscht wunderbar „unteutonisch“ auf zwei und vier und singt freudig mit. In „He reigns“ ist ein Lobpreistitel versteckt, den die Besucher modernerer Gottesdienste kennen dürften: „Our God is an awesome God“, und „When Jesus say yes“ bringt leichtes Karibik-Feeling über die Rampe.

Wahrscheinlich hätte dieses gut gelaunte Gospelfest noch stundenlang so weitergehen dürfen - aber irgendwann ist jeder Abend zu Ende, auch dieser. Der letzte Titel ist eine englische Version des aaronitischen Segens „Der Herr segne und behüte dich“, mit ausgestreckten Händen und strahlenden Gesichtern auch dem Publikum zugesprochen, das ganz am Schluss noch einmal mitsingen darf - beim Gospel „Amen“. Und das den Chor erst nach langem, begeisterten Beifall ziehen lässt.